Foto emocionante do Rei Charles com a Rainha Elizabeth para comemorar o Dia das Mães no Reino Unido

Rei Carlos compartilhou uma mensagem emocionante e uma foto online para marcar o Dia das Mães no Reino Unido, mostrando que ele ainda mantém o falecido rainha Elizabeth em seus pensamentos.

O rei compartilhou uma imagem em preto e branco dele beijando a mão de sua mãe em 1985, durante uma partida de pólo.

Príncipe Harry fala sobre ter visto o rei Charles em meio à batalha contra o câncer

Ao lado da foto e de um emoji de flor rosa, ele escreveu: “Desejando a todas as mães, e àquelas que hoje sentem falta de suas mães, um tranquilo Domingo das Mães”.

Tendo falecido pacificamente em setembro de 2022, este é o segundo Dia das Mães desde a sua morte.

Um grande dia para a Família Real

Porém, não foi a peça de mídia mais notável compartilhada pela Família Real Britânica no domingo, como uma imagem de Kate Middleton com seus filhos foi compartilhada em meio à confusão generalizada sobre seu paradeiro.

Ela não era vista em público desde a cirurgia abdominal em 16 de janeiro e as teorias da conspiração estavam circulando online.

Uma imagem dela com seus três filhos, supostamente tirada pelo marido Príncipe Williamfoi compartilhado em sua casa em Windsor.

“Obrigada pelos vossos bons votos e apoio contínuo ao longo dos últimos dois meses. Desejamos a todos um Feliz Dia das Mães”, disse a Princesa de Gales, assinando a mensagem com um ‘C’ para Catherine.

Carlos compartilhou uma comovente homenagem quando a Rainha faleceu em 2022.

“A morte da minha amada mãe, Sua Majestade a Rainha, é um momento da maior tristeza para mim e para todos os membros da minha família. Lamentamos profundamente o falecimento de um querido Soberano e de uma mãe muito amada”, disse ele.

“Sei que a perda dela será profundamente sentida em todo o país, nos Reinos e na Comunidade, e por inúmeras pessoas ao redor do mundo.

“Durante este período de luto e mudança, minha família e eu seremos confortados e apoiados por nosso conhecimento do respeito e do profundo afeto com que a Rainha era tão amplamente respeitada.”