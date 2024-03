França supera início lento para derrotar o Chile

França coloque seu fim de semana derrota para a Alemanha atrás deles por derrotando o Chile por 3-2 no Stade Orange Velodrome, em Marselha, na noite de terça-feira.

O resultado aumentará o moral dos Les Bleus, especialmente porque ocorre poucos dias depois de uma decepcionante derrota por 2 a 0 para a Alemanha no fim de semana.

Chile começa forte

O Chile não perdeu tempo em abrir o placar logo aos seis minutos. Depois de um excelente trabalho à direita, Corte de Mauricio Isla encontrou os pés de Marcelino Nuñeze o meio-campista do Norwich City não cometeu nenhum erro ao passar Mike Maignan.

Foi a segunda vez em tantas partidas que a França foi pega de surpresa nos primeiros minutos e as coisas não melhoraram logo depois, quando Jonathan Clauss foi forçado a sair com o que parecia ser um problema muscular, com Jules Koundé trazido em seu lugar.

Apesar do revés, a França empatou pouco antes dos 20 minutos. O tiro de Youssouf Fofana de fora da área parecia ter sido desviado, com o salto estranho dando Cláudio Bravo sem chance.

A equipe da casa deu a volta por cima aos 25 minutos, cortesia de Coronel Randal, que subiu acima de seu defensor para chegar ao final de um ponto preciso Theo Hernández cruzar.

Embora a França tenha conseguido virar a situação no placar, sofreu outro golpe de lesão antes do final do primeiro tempo, quando Eduardo Camavinga puxou e foi substituído por Matteo Guendouzi.

Giroud aparentemente coloca o jogo para dormir

Ao contrário da primeira parte, não houve fogos de artifício nos primeiros minutos, já que ambas as equipas não conseguiram criar oportunidades reais. Os torcedores da casa estavam em alerta quando Coronel Muani caiu após se juntar a um jogador chileno, mas conseguiu continuar.

Todas as dúvidas sobre quem venceria a partida foram dissipadas aos 73 minutos graças a Oliver Giroud. Kolo Mouani controlou habilmente uma bola por cima e, depois de se desviar de seu marcador, seu cruzamento rasteiro foi habilmente disparado pelo atacante do AC Milan à queima-roupa.

A França foi obrigada a suar nos minutos finais, quando Dário Osório Osório reduziu a vantagem para um, mas foi o mais perto que o Chile chegou enquanto o time da casa segurava a vitória.