Francis Ngannou afirma que o horário de início tardio o afetou na luta contra Anthony Joshua

Francisco Ngannou afirmou que o horário de início tardio de sua luta contra Antonio Josué o afetou. A luta, que aconteceu na Arábia Saudita, começou às 3h, horário local. Apesar de ter sido eliminado por Joshua no primeiro round, Ngannou sobreviveu para ver o final do round.

Nocauteado por Josué

Anthony Joshua com um nocaute devastador manda Francis Ngannou para a tela em uma vitória retumbanteTwitter

No entanto, ele foi derrubado novamente no segundo round e, embora tenha se recuperado mais uma vez, foi nocauteado por Joshua. Ngannou confessou que a sua memória da luta está fragmentada.

“Escute, acho que nós dois lutamos às 3 da manhã”, disse Ngannou ao The MMA Hour.

“Não é como se eu lutasse às 3h e ele lutasse à meia-noite ou algo assim. Nós dois lutamos às 3h.

“O que eu acho que algo que aconteceu é que eles me levaram para a arena muito cedo. Tipo, meu horário de saída era 22h30 para ir para a arena. :45 da manhã, certo?

“Eles chegam ao armário por volta da 13h e Joshua [was just arriving around 1]. Eu fico tipo, ‘OK, estamos brigando ao mesmo tempo, como é que tenho um horário para buscá-lo?’

“Recebemos um cronograma, um e-mail e por algum motivo eu estava lá pelo menos uma hora antes. Mas para a luta, pelo menos duas horas antes.

“Eles fazem esse tipo de truque para deixar você cansado. Eu estava bem, pensei, ‘Mano, está tudo bem.’ Eu não sabia como era, o quão importante isso era, até o dia da luta que tenho que chegar duas horas antes.”

Ngannou passou a relembrar o que aconteceu durante a luta contra Joshua.

“Quando a luta começou, eu nunca estava lá”, acrescentou.

“Mesmo no primeiro minuto, eu lembro quando fui atingido, no primeiro soco, fiquei mais surpreso com o fato de estar caindo daquele soco do que com o soco em si. Sabe, às vezes até no sparring, você leva algum soco e você fica tipo, ‘Droga, esse cara bateu forte’, mas você está bem.

“Eu levei um soco, o primeiro soco, eu estava acordado, mas não senti muito. Eu me encontro no chão e fico tipo, ‘Cara, o que está acontecendo?’ Estou sendo contado [for getting knocked down]então, ok, vamos demorar para voltar.” Não tenha pressa, levante-se e as coisas ainda estavam um pouco embaçadas.

“Fui até o canto e começamos a conversar, e eles estavam conversando comigo, eu estava ouvindo. Minha memória e minha visão e tudo mais continuaram.

“Não me lembro de quando voltei do banquinho para voltar para o segundo round… A partir daí do banquinho entre os rounds, eu não estava mais lá.”