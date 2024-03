Francis Ngannou certamente parece gostar muito mais de boxe do que de MMA: “Não vou embora”

2023 foi repleto de momentos incríveis no boxe. O principal deles foi Francisco Ngannouestreia no boxe, em que o ex- UFC campeão nocauteou campeão dos pesos pesados Fúria de Tyson e surpreendeu o mundo.

Embora Ngannou tenha tecnicamente perdido a luta, ele conquistou muitos novos fãs, com os puristas do boxe esperando para ver o que ele poderia fazer a seguir. Com uma luta contra Antonio Josué acontecendo neste fim de semana, Ngannou respondeu a muitas perguntas sobre seu futuro no esporte.

Francis Ngannou prefere o boxe ao MMA

Embora ele esteja não acabou totalmente com o MMAA mente de Ngannou está totalmente voltada para o boxe no momento.

Com certeza ainda farei algumas lutas de MMA, mas não vou sair do boxe. Lembre-se, no início era boxe. E por mais de uma década tudo girava em torno do boxe, sonhando com o boxe. E então mesmo quando surgiu a oportunidade (do MMA), foi, para mim, uma oportunidade de brilhar, de ser campeão mundial, e então potencialmente mudar para fazer o crossover e voltar ao boxe. fazer aquele boxe porque eu adoro isso. Não sei dizer por quê, mas adoro e gosto disso.

Parece que Ngannou sempre teve afinidade com o boxe, principalmente com o MMA. Ele certamente não se arrepende de ter seguido o caminho do MMA, pois isso lhe rendeu muito dinheiro e muita glória.

Mas o boxe é aparentemente seu único amor verdadeiro. Ele finalmente está realizando seu sonho e não quer que isso acabe tão cedo.