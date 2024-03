Francis Ngannou jura ‘Não vou deixar o boxe’, independentemente do resultado de Anthony Joshua

A transição de Francis Ngannou para o boxe pode ter começado como uma agitação lateral, mas enquanto ele se prepara para enfrentar Anthony Joshua na sexta-feira, essa declaração de missão mudou para algo mais.

“Com certeza ainda farei algumas lutas de MMA, mas não vou deixar o boxe”, disse Ngannou na segunda-feira na chegada do evento em Riad, na Arábia Saudita.

“Lembre-se, no começo era boxe. Eu não conhecia o MMA. E por mais de uma década tudo girava em torno do boxe, sonhando com o boxe. E então, mesmo quando a oportunidade apareceu [in MMA], foi, para mim, uma oportunidade de brilhar, de ser campeão mundial, e depois potencialmente mudar para fazer o crossover e voltar ao boxe, porque sinto que era algo que eu precisava, tinha que cumprir para poder estar em paz comigo mesmo. Para me aposentar em paz, precisei praticar boxe porque adoro. Não sei dizer por quê, mas adoro e gosto disso.”

Ngannou, 37, enfrenta o bicampeão dos pesos pesados ​​Joshua, 34, em uma luta de 10 rounds neste fim de semana na Kingdom Arena. A luta é a segunda da florescente carreira de Ngannou no boxe profissional – o ex-campeão peso pesado do UFC surpreendeu o mundo dos esportes de combate em outubro, quando nocauteou Tyson Fury em sua estreia profissional e quase saiu com uma das maiores surpresas da história do doce. Ciência. Ngannou acabou perdendo por decisão dividida, no entanto, seu desempenho superou as expectativas de muitos e deixou lutadores de boxe como Eddie Hearn e Carl Frampton cantando seus louvores.

Ngannou também assinou contrato com o PFL e prometeu repetidamente que competirá pela organização de MMA antes do fim de sua carreira. Renan Ferreira, campeão dos pesos pesados ​​da temporada 2023 do PFL, recentemente demoliu o campeão do Bellator Ryan Bader com um nocaute de 21 segundos no evento PFL vs. Bellator para ganhar ostensivamente o direito de receber Ngannou no PFL sempre que “O Predador” fizer sua estreia promocional. Ferreira disse ao MMA Fighting que não entrará na temporada 2024 do PFL e optará por esperar por Ngannou.

Ainda não está claro quando ou se a estreia no PFL acontecerá, e essa questão só pode ser ainda mais complicada se Ngannou surpreender o mundo dos esportes de combate novamente ao derrotar Joshua.

Depois de trabalhar anteriormente com a lenda do boxe Mike Tyson em seu acampamento Fury, Ngannou disse na segunda-feira que ele e Tyson não foram capazes de trabalhar juntos para esta luta, no entanto, as lições que ele aprendeu com Tyson permaneceram em sua mente antes de sua grande noite.

“Eu estava e ainda estou trabalhando no básico. Eu acho que a partir do momento que você esquece o básico, os fundamentos, você [lose what works]”, disse Ngannou. “Porque o que me fez realmente me inspirar e ser [in] amor [with] o estilo Mike Tyson tanto foi o fundamental. Mike Tyson, ele poderia ter vencido o campeão mundial e ele estava simplesmente [using] os fundamentos. Você poderia ter colocado um vídeo de Mike Tyson [on] e pegue uma criança de 5 anos e diga: ‘OK, olha, isso é como boxear. Este é o trabalho de pés. Isso é um golpe. Isto é isto.’ Tudo eram apenas os fundamentos, e os fundamentos dão conta do recado.”

“Eu não sou bobo. Sei que não estou no mesmo nível técnico desses caras”, continuou Ngannou. “Não estou dizendo que você está me chamando de idiota, estou apenas apontando isso – eu conheço a situação. Todos eles praticam esse esporte há mais de 20 anos em alto nível, em tempo integral, e estou entrando agora, embora tenha sido apaixonado por isso durante toda a minha vida. Mas sei que não vou lá mostrar algo extravagante que conheço, que venho praticando. Atenha-se aos fundamentos.”