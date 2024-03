Francis Ngannou ‘não se arrepende’ da luta com Anthony Joshua: ‘Realmente não vejo nada que deveria ter feito diferente’

Francis Ngannou não se arrepende de sua briga com Anthony Joshua.

No início deste mês, Ngannou fez sua estreia no segundo ano no boxe profissional, enfrentando Anthony Joshua em Riad, na Arábia Saudita. Foi um desastre – ele foi brutalmente nocauteado no segundo round depois de cair duas vezes.

Na sequência, alguns sugeriram que o resultado deveria ter acontecido quando Ngannou enfrentou Tyson Fury em 2023 (quando ele quase provocou uma das surpresas mais improváveis ​​​​da história do boxe).

Por sua vez, Ngannou atribui isso a uma noite estranhamente ruim, mas olhando para trás, ele está bem com tudo, porque sabe que fez todo o possível para se preparar para o sucesso.

“Isso também me ajudou a ficar bem: no que diz respeito ao campo de treinamento, tive meu melhor campo de treinamento”, disse Ngannou. “Eu estava na minha melhor condição. O melhor. Mesmo que tivéssemos que começar tudo de novo, eu realmente não vejo nada que deveria ter feito diferente. Fizemos um bom camp de treinamento em Riad e tudo correu bem, exceto aquele dia de luta onde as coisas foram muito estranhas.”

Embora Ngannou possa não ser capaz de definir exatamente o que aconteceu, outros estão mais do que dispostos a oferecer suas ideias. Alguns sugeriram que era a prova de que o sucesso de Ngannou contra Tyson Fury se devia ao fato de Fury ignorá-lo e não à própria habilidade de Ngannou.

Nesse sentido, os críticos de Ngannou apontaram sua decisão de mudar para canhoto no primeiro round, o que acabou levando ao primeiro knockdown, como um sinal de que “O Predador” era simplesmente muito inexperiente diante de um boxeador de elite. Mas Ngannou discorda.

“Não me arrependo”, disse ele. “Agora que perdi a luta, podemos dizer qualquer coisa que fiz de errado. Trabalhamos em tudo e deu tudo certo. Isso foi tudo meu [choice]. Mesmo no canhoto, minha defesa é mais afiada que a ortodoxa. No canhoto, levar um golpe com o dorso direito, isso é uma coisa que no sparring nunca aconteceu, e já estive lá tantas vezes praticando.

“Então realmente não me arrependo, porque esse foi o nosso treino e melhoramos tudo. Eu realmente não me arrependo. Trabalhamos para isso, tomamos essa decisão e a mantemos. … Com o mesmo canhoto, acho que basicamente vencemos a luta contra Tyson.”

Ainda assim, a perda mudou as perspectivas, e não apenas para os críticos de Ngannou. Após o nocaute, até alguns luminares do MMA sugeriram que Ngannou poderia perder para Joshua em uma luta de MMA, enquanto outros simplesmente queriam que ele deixasse o boxe.

Para Ngannou, nada disso importa. Ele continuará a perseguir suas paixões e permanecerá indiferente à opinião dos outros.

“Isso não me incomoda”, disse ele. “Acho que cheguei ao ponto em que estivemos aqui tantas vezes falando sobre drama, o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem, que acho que estou no ponto em que realmente não deixo o que as pessoas dizem me afetar. . Não me importo muito com o que as pessoas dizem, porque sempre terão algo a dizer. Mas também acho que isso era exatamente o que se esperava. Acho que se fui maltratado, tudo o que aconteceu foi só para restaurar isso, porque de qualquer forma, meio que desrespeitei um pouco o sistema.”