Francis Ngannou reage ao final de Anthony Joshua: ‘Não senti o soco… é assim que sei que fui nocauteado’

Francis Ngannou não pode dizer com certeza se Anthony Joshua o atingiu com mais força do que qualquer outra pessoa em sua carreira – ele honestamente não se lembra disso.

O ex-campeão peso pesado do UFC falou sobre sua impressionante derrota por nocaute para Joshua na sexta-feira. Ele caiu na tela três vezes em dois assaltos, com o último tiro derrubando-o para sempre; um overhand de direita de Joshua o atingiu, e ele ficou inconsciente antes de cair no chão.

“Essa foi limpa”, disse Ngannou sobre o nocaute enquanto aparecia na coletiva de imprensa pós-luta. “Na verdade, não senti o soco. É disso que se trata o nocaute. Eu não sinto nenhuma dor. É assim que sei que fui nocauteado.”

Ngannou ficou no chão por vários minutos após o nocaute, mas finalmente tomou um pouco de oxigênio e se levantou. Depois, ele pediu desculpas nas redes sociais, dizendo “desculpe, pessoal, decepcionei todos vocês”. Ele também chamou sua perda de “um dia ruim no escritório”.

Desculpe, pessoal, decepcionei todos vocês. Hoje foi um dia ruim no escritório, mas amanhã será outro dia.

Obrigada a todos pelo carinho ❤️ -Francis Ngannou (@francis_ngannou) 9 de março de 2024

Refletindo sobre a derrota minutos depois, Ngannou deu crédito a Joshua pelo trabalho bem executado. Joshua marcou um knockdown no round inicial e não desistiu até o final.

Foi a mão direita de Joshua que causou problemas a Ngannou durante toda a luta, com todos os três knockdowns – incluindo o golpe final – vindo daquele lado.

“Foi muito especial, porque me impediu”, disse Ngannou sobre o direito de Joshua. “Fez o que Tyson Fury não conseguiu fazer.

“Não era o meu dia, e ele está muito melhor do que eu hoje. É uma merda, mas é o jogo, todos nós sabemos disso. É o jogo.”

A derrota deixa Ngannou para 0-2 em sua carreira no boxe, mas cair para Joshua certamente não diminui suas opções futuras. Assim que a luta acabou, Joshua o encorajou a continuar no boxe, e essas mesmas palavras foram ditas enquanto eles dividiam o palco na coletiva de imprensa pós-luta.

Antes da derrota, Ngannou esperava ganhar uma revanche com Tyson Fury após uma decisão acertada em seu primeiro encontro. Agora, resta saber se isso acontecerá. Ngannou também pode enfrentar o nocauteador Deontay Wilder; os dois dançaram em torno de uma possível luta após a transição do ex-campeão peso pesado do UFC para o boxe.

Claro, Ngannou já assinou com o PFL para sua próxima luta de MMA, que é esperada contra Renan Ferreira depois que Fereira despachou o campeão peso pesado do Bellator, Ryan Bader, em fevereiro.

Ngannou não está pronto para assumir nenhum compromisso sobre o que vem a seguir, mas promete que a derrota para Joshua não acabará com suas aspirações no boxe.

“Por enquanto, acho que vou para casa, descansar um pouco e processar o que acabou de acontecer”, disse Ngannou. “Este tem sido um dia e tanto, desde esta manhã. Vou processar e ver qual é o próximo passo.

“Mas talvez MMA, mas pode ter certeza que ainda não terminei aqui [in boxing]. Absolutamente não. Eu não acabei.”