Francis Ngannou sobre possível retorno ao MMA em 2024: ‘Acho que tudo depende do prazo’

Francis Ngannou não tem certeza de qual será seu próximo passo.

No início deste mês, Ngannou enfrentou Anthony Joshua em uma luta de boxe em Riad, na Arábia Saudita, e foi brutalmente nocauteado apenas no segundo round. A derrota levou Ngannou para 0-2 em sua carreira profissional no boxe e levantou dúvidas se o ex-campeão peso pesado do UFC retornará agora ao MMA e finalmente disputará o PFL.

Verdade seja dita, nem mesmo Ngannou sabe o que vem a seguir.

“Neste momento, não sei”, disse Ngannou esta semana no A hora do MMA. “Comecei a sentir que o boxe agora me deve algo que devo reivindicar. A maneira como essa luta aconteceu não é a maneira que deveria ou deveria ter acontecido. Acho que agora preciso praticar boxe para reivindicar alguma coisa. Para reivindicar meu respeito, para reivindicar minha dignidade, para reivindicar tudo.

“O MMA está aí. Eu realmente não sei. Depende do período de tempo do que está acontecendo. Mas talvez pudesse ser primeiro o MMA. Eu realmente não sei.”

Ngannou não compete no MMA desde sua última luta no UFC, em janeiro de 2022, quando defendeu com sucesso o título dos pesos pesados ​​contra Ciryl Gane. “O Predador” assinou uma lucrativa parceria com o PFL em 2023, mas ainda não disputou a promoção, concentrando-se em suas empreitadas no boxe. O cofundador do PFL, Donn Davis, disse ao MMA Fighting na quarta-feira A hora do MMA que espera que Ngannou faça sua estreia no PFL contra Renan Ferreira em um pay-per-view na Arábia Saudita “o mais tardar” em setembro.

Dado o seu amor pelo boxe, tem havido especulações sobre se Ngannou algum dia retornará ao MMA, mas o campeão linear dos pesos pesados ​​do MMA acabou com essas preocupações.

“Acho que ainda estou animado com a ideia de lutar MMA”, disse Ngannou. “O MMA agora não é o mais fácil, mas o de sempre. … Em qualquer luta você pode perder, mas pelo menos no MMA tem muita coisa que eu entendo, muita coisa que pode ser controlada, diferentemente do boxe, que é o oeste selvagem. E é um pouco mais confortável, para ser sincero. Tenho minha própria experiência lá.”

Apesar de não competir pelo PFL, Ngannou tem sido presença constante em seus eventos, mais recentemente sentado no card PFL vs. O PFL anunciou que Ngannou faria sua estreia no PFL contra o vencedor da luta principal entre Ferreira e Ryan Bader, mas após a vitória de Ferreira, Ngannou saiu da arena, deixando alguns fãs especulando seu desinteresse no confronto. Mas Ngannou diz que foi apenas um mal-entendido.

“Foi uma surpresa. Chegou muito rápido e não tive tempo de processar, mas conversei com [PFL CEO Peter Murray] e isso não foi um problema”, disse Ngannou, quando questionado sobre os rumores de que estava insatisfeito com o anúncio do PFL. “Eu não fui entrar no jaula – quando a luta acabou, eu estava lá e todo mundo foi para o jaula, eu estava lá sozinho. Não sei, não é meu programa. Não decido caminhar e entrar na jaula. Fiquei ali sentado um tempinho, aplaudindo o Renan Ferreira e pronto. Em algum momento, eu estava sozinho e percebi que deveria ir embora. Foi o que aconteceu. Não é como se eu estivesse infeliz ou algo assim.

“Ninguém me disse para ir para a jaula.”

Para Ngannou, a questão do retorno do MMA parece ser inteiramente uma questão de tempo. No ano passado, Ngannou perseguiu os interesses do boxe e os lucrativos contracheques que os acompanham, mas depois da derrota de Joshua, não há nenhum próximo passo óbvio no círculo quadrado no momento. Isso significa que 2024 pode ser o ano em que Ngannou finalmente fará sua estreia no PFL, desde que o tempo funcione.

“Tudo pode acontecer”, disse Ngannou. “Acho que tudo depende do prazo. No começo — porque o vencedor da minha luta estava escalado para lutar contra o vencedor do Tyson Fury e [Oleksandr] Usyk – se eu ganhei a luta… então talvez eu tenha que lutar primeiro. Mas agora tudo é possível. Não tenho obrigação de lutar com ninguém, então se for o momento certo para o MMA primeiro, então eu luto primeiro. Se for uma luta de boxe em que o momento vem primeiro, então eu farei isso.