Fred Durst canaliza seu Mestre Roshi interior enquanto Limp Bizkit impressiona no festival argentino

Cnão estamos mais vivendo no final dos anos 90 e ainda assim Limp Bizkit continua provando que ainda reúne milhares de fãs para alguns dos maiores festivais de música do mundo. Eles ainda oferecem shows em todo o mundo, mas a recente apresentação na Argentina Lollapalooza tornou-se viral devido a Fred Durst cosplay durante a apresentação. Nos últimos dias, o mundo ficou chocado com o anúncio de que esfera do dragão O Criador Akira Toriyama faleceu aos 68 anos. Quase todo o mundo conhece esta série, ela é amplamente considerada uma das mais influentes em todos os lugares. Durts saiu para se apresentar no festival com uma roupa colorida e a mesma barba Mestre Roshi usou em mais de um episódio de Dragon Ball.

O público do Lollapalooza adorou o Limp Bizkit

Para aqueles que estão cientes disso Agora Metálico era no final dos anos 90, você saberá que os shows dessa banda na América sempre se transformaram em caos. Durante esse tempo, a geração pós-grunge estava com raiva do mundo e bandas como essa eram o método de fuga perfeito. Mas na Argentina, as pessoas pareciam divertir-se muito, mesmo quando Fred Durst e a banda arrasou na batida de ‘Quebrar coisas‘. Guitarrista líder Wes Borland também estava com seus habituais disfarces estranhos, mas a verdadeira surpresa foi ver Fred Durst prestar homenagem a Toriyama.

Porque a Argentina é um dos muitos latino Americano países onde esfera do dragão tornou-se um fenômeno cultural. Quando o mangaká faleceu, a Argentina foi um dos muitos lugares ao redor do mundo que se reuniram em massa para se despedir do criador da série. Fred Durst parecia entender isso perfeitamente bem quando decidiu usar este Mestre Roshi cosplay. Pelo menos é o que todo mundo parece pensar dessa roupa, mas o vocalista tem que se manifestar e confirmar que essa era a sua intenção. Por enquanto, manter essa imagem e essa ideia da homenagem a Toriyama é o que parece ser a explicação mais lógica.