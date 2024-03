Gary, tio de Kate Middleton, pede desculpas por ter agredido Meghan Markle

Kate Middleton tio pediu desculpas por bater na duquesa de Sussex, Meghan Marklecomo “inconstante” em entrevista à imprensa britânica.

Gary Goldsmith apelidou a ex-atriz de Suits de “garota risonha” e afirmou que ela era ruim para o Reino Unido. Ele também acrescentou que não gostou do fato de que Markle afirmou que a Família Real foi racista com ela.

Kate Middleton explica o que realmente aconteceu com ela e por que ela esteve ausente dos olhos do públicoTwitter

Mas, ao ser criticado por seus comentários, ele usou o diagnóstico de câncer de sua sobrinha como uma excelente oportunidade para se livrar dele, implorando por orações para sua família e pedindo desculpas pelo momento da entrevista.

“Como muitos devem ter visto, apareço na Times Magazine de sábado (23 de março)”, Ourives tweetado via X.com, antigo Twitter. “Esta entrevista e filmagem foram feitas há mais de uma semana e foram impressas antes que eu soubesse da triste notícia sobre minha sobrinha Kate.

“Meus pensamentos e orações estão com Kate e toda a família neste momento difícil e profundamente chateados com o momento deste artigo. Espero que isso estabeleça um limite sobre as especulações contínuas e conspirações horríveis.

“Vamos dar Kate, William e as crianças tempo e mostrar um pouco de amor de volta.”

O que ele disse sobre Markle?

Markle nunca disse quem ela achava que tinha sido racista com ela, mas então o último livro de Omid Scobie, Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival, afirmou que era Rei Carlos III e Middleton.

Alega-se que eles fizeram comentários sobre a cor da pele de seu filho, Archiee Ourives não gostou dos comentários, mesmo que ela nunca tenha citado nomes.

“É por isso que me deixa tão irritado com o que Meghan disse sobre Kate“, Ourives adicionado. “Eu e Carole [Middleton] cresceu em uma comunidade tão diversa quanto um balcão de pick’n’mix Woolies.

“Todas as culturas que você possa imaginar. A ideia de que Laughing Girl diz que Kate é racista me deixa furioso. Kate conhece as raízes de sua família e tem orgulho delas. Sinto muito, mas garota risonha [Markle] não é gente boa.”

Middleton revelou seu diagnóstico de câncer em 22 de março e disse que está nos estágios iniciais do tratamento de quimioterapia enquanto implorava ao público para finalmente permitir alguma privacidade para sua família após semanas de conspirações e rumores sobre sua saúde.