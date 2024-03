Georges St-Pierre acredita que Jon Jones é o atual GOAT: ‘As pessoas não têm ideia de como ele é durão’

Georges St-Pierre tem Jon Jones no topo de sua lista GOAT – por enquanto.

Quando se discute sobre os melhores lutadores de MMA de todos os tempos, St-Pierre e Jones costumam estar no centro da conversa ao lado de Khabib Nurmagomedov, Anderson Silva, Demetrious Johnson, Fedor Emelianenko e outros. O próprio St-Pierre, porém, disse em diversas ocasiões que falar de libra por libra é um tanto frívolo.

Dito isto, no apropriadamente nomeado Libra 4 libras podcast, St-Pierre foi novamente questionado sobre quem é o maior do MMA, e ele não hesitou em elogiar o atual campeão dos pesos pesados ​​do UFC.

“Em termos de onde estamos agora, acho que é difícil encontrar alguém melhor do que Jon Jones”, disse St-Pierre. “Jon Jones é tão bom. Jon Jones é extremamente talentoso, mas também extremamente duro. As pessoas não têm ideia do quão durão ele é. Já treinei com ele, vi ele passar pela rotina. Ele é tão durão. Eu lembro da briga que ele teve com o Vitor Belfort, acho que o braço dele deslocou, e ele lutou até com o braço deslocado. Mesmo em uma de suas lutas, seu dedo do pé quebrou.

“Na maioria das vezes, quando você tem um cara muito talentoso, isso não vem com dureza. Jon Jones é o pacote completo. Ele tem tudo. Atacante de elite, lutador de elite, [and] ele é bom em qualquer lugar.

“Claro, há coisas que as pessoas dirão: ‘Ele fez isso, ele fez aquilo’, mas em termos de quem é o melhor, ele voltou, venceu Ciryl Gane do jeito que fez. É difícil discutir.”

Embora Jones seja atualmente o peso pesado mais bem classificado do UFC, ele consolidou seu legado com seu trabalho na categoria até 205 libras, onde manteve o título por mais de 1.500 dias, derrubando uma litania de lendas e adversários perigosos.

Jones também ainda não foi praticamente derrotado em uma luta profissional, com seu único revés sendo a desqualificação por golpes ilegais em uma luta de 2009 contra Matt Hamill que ele estava dominando.

Jones enfrentou Gane no UFC 285 em março de 2023 para reivindicar o título vago dos pesos pesados ​​e fortalecer sua posição para ser considerado o GOAT. Ele tem um histórico de problemas fora da jaula, incluindo testes de drogas reprovados e vários desentendimentos lamentáveis ​​com a lei, mas seu desempenho nas noites de luta raramente decepcionou.

Para contextualizar o quão difícil é declarar um lutador o melhor de todos os tempos, St-Pierre mencionou Royce Gracie, o pioneiro do MMA que influenciou St-Pierre e toda uma geração de artistas marciais. A expertise de Gracie no jiu-jitsu brasileiro o tornou invencível nos primeiros tempos do UFC, mas o negócio estava em constante evolução.

A evolução é a razão pela qual St-Pierre está confiante de que até Jones será superado algum dia.

“Para mim, o melhor, quem fez a diferença para mim porque me inspirou foi o Royce Gracie”, disse. “Acho que Royce Gracie teria se saído bem hoje em dia no octógono? Não, eu não. Acho que o melhor peso por peso nesse sentido ainda nem nasceu, porque as coisas vão começar a melhorar. Recordes são feitos para serem batidos.”