Georges St-Pierre se lembra de ter sobrevivido ao encontro próximo com o gorila de dorso prateado

Georges St-Pierre enfrentou os melhores dos melhores em sua carreira de lutador, mas havia um oponente do qual ele não queria fazer parte.

“GSP” é conhecido por seus interesses fora do MMA, e foi durante uma viagem a Ruanda que o ex-campeão de duas divisões do UFC teve um encontro próximo com uma criatura temível, o infame gorila de costas prateadas. Para sobreviver ao encontro, St-Pierre só tinha uma opção: submeter-se.

“Tenho uma história engraçada”, disse St-Pierre no Libra 4 libras podcast. “Na verdade, fui perseguido por um gorila de dorso prateado. Estive em Ruanda, fiz trekking de gorilas e tínhamos um guia que estava conosco. Ele está com a mesma família de gorila todos os dias e nos contou as regras. Então, se um gorila olha para você, um gorila, você não olha para ele. Você não come na frente dele, não tira fotos com flash. E se ele vier em sua direção, não fuja, apenas saia do caminho e faça uma pose submissa, e foi isso que aconteceu. Ele olhou para mim, foi em minha direção, e eu saí do caminho e coloquei meus joelhos no chão assim, e pensei, ‘Por favor, por favor.’

“Quando você vê um gorila [on TV] e quando você vê um ao vivo, é muito diferente. Eu podia ver sua definição muscular através do pelo. Eu estava tipo, ‘Merda’. Ele olhou embaixo do braço e aí o guia me deu a mão e meio que me resgatou, mas foi só um teste. Ele me contou o motivo [the gorilla] virou as costas para mim, foi porque ele queria me mostrar o quanto eu não sou uma ameaça para ele. Vou lhe dar minha posição mais vulnerável para mostrar que você não pode fazer nada. É muito, muito inteligente.”

St-Pierre compilou um recorde de 20-2 durante seu tempo no UFC vencendo 12 lutas pelo título dos meio-médios conquistando o cinturão dos médios em sua luta de retorno em 2017 e conquistando vitórias contra uma longa lista de lendas incluindo Matt Hughes BJ Penn Michael Bisping, Nick Diaz e Carlos Condit. Mas neste dia, ele sabiamente escolheu evitar brigar com um animal que parecia contente em brincar com ele.

Em 2018, St-Pierre compartilhou um vídeo dele mesmo após um encontro com um gorila, embora não esteja claro se esse é o incidente ao qual ele está se referindo nesta entrevista.

Este vídeo foi feito na África segundos depois que um gorila alfa me atacou. Tive que assumir uma postura submissa e sair do caminho dele. Uma das experiências mais assustadoras e incríveis da minha vida – mesmo com todo o treinamento de luta do mundo eu não teria sido páreo! pic.twitter.com/pn5N8X2J1t -Georges St-Pierre (@GeorgesStPierre) 12 de junho de 2018

A paixão e o respeito de St-Pierre pela vida selvagem aparentemente se estenderam até sua vida na jaula. Ele explicou como estudar o movimento de uma cobra serviu de inspiração para sua trocação.

“Meu golpe é baseado em uma cobra”, disse St-Pierre. “A cobra se dobra para criar uma falsa sensação de segurança na sua presa, então a presa não sabe, ela acha que está segura, mas ela se dobra e depois lança. É como meu golpe. Eu me envolvo. [St-Pierre mimes throwing jab.] Então crio uma falsa sensação de segurança no meu oponente. É uma ilusão. Você acha que não posso tocar em você, mas eu faço ‘ding’ e toco em você.

Agora, St-Pierre pode rir da terrível experiência com Libra 4 libras os anfitriões Henry Cejudo e Kamaru Usman, e ele até encorajou os ex-campeões do UFC a fazerem sua própria jornada de gorilas algum dia, tanto pela experiência quanto para financiar a preservação da vida selvagem.

Cejudo disse que só consideraria isso com uma condição: “Se eu for com Georges”.