Georgina Rodriguez surpreende ao desfilar na passarela da Paris Fashion Week com uma camiseta autografada por Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez ganhou as manchetes da Paris Fashion Week ao usar uma roupa da renomada empresa Vetements.

O modelo e parceiro do jogador de futebol Cristiano Ronaldo deixou o público sem palavras ao usar um vestido feito com uma camisa do jogador português, autografado pelo próprio craque.

Aparência de Georgina na passarela da Vetements não passou despercebida, pois a empresa tem uma relação estreita com a modelo. A Vetements fundada em Paris ganhou popularidade em 2015 quando um de seus chefes Demna Gvasali, foi nomeado diretor criativo da Balenciaga.

Como era o vestido usado por Georgina Rodriguez?

O vestido que Geórgia usava era uma camiseta vermelha com O número 7 de Cristiano Ronaldo na frente, transformado em um elegante vestido longo. Ao que parece, parece ser um dos kits que o português usou durante a passagem pelo Manchester United, embora o brasão da seleção inglesa não esteja em lugar nenhum.

O fenômeno ‘blokecore’, que incorpora elementos da moda esportiva em trajes urbanos, está ganhando popularidade nesta temporada e Desfile de moda de Georgina para Vetements confirma isso.

A combinação entre moda e esporte está cada vez mais presente nas passarelas, e A escolha de Georgina na Paris Fashion Week é um claro exemplo desta tendência crescente.

Cristiano Ronaldo, com 617 milhões de seguidores, e Georgina Rodríguezcom 55,6 milhões de seguidores, costumam fazer acenos entre si, especialmente em suas redes sociais.

Recentemente, partilharam uma declaração de amor nas respectivas contas de Instagram: “Almas gémeas”, escreveu o futebolista português de 38 anos, que actualmente joga no Al-Nassr FC, acompanhando a sua mensagem com uma fotografia em fato de banho ao lado de Geórgia.