Gigantes fazem movimento de poder com a contratação do vencedor de Cy Young, Blake Snell

To San Francisco Giants ganhou as manchetes em Terça-feira noite com o anúncio de sua última aquisição: reinar Vencedor do Prêmio Cy Young da Liga NacionalBlake Snell.

A paciência dos gigantes na agência gratuita valeu a pena

Esta assinatura estratégica representa um marco significativo para o Gigantessinalizando seu compromisso em fortalecer sua rotação de arremessos e se posicionar como sérios candidatos na próxima temporada.

O Gigantes abordagem inteligente para agência gratuita os garantiu Snell por dois anos, Acordo de US$ 62 milhões.

O contrato, que inclui um opt-out após o Temporada 2024mostra o Gigantes disposição para investir em talentos de primeira linha, mantendo a flexibilidade para o futuro.

A abordagem dos Giants à agência livre tem sido caracterizada pela paciência e astúcia.

Em vez de se envolver em guerras de licitações ou de sucumbir aos preços de mercado inflacionados, o Gigantes esperou estrategicamente que as oportunidades certas surgissem.

Essa abordagem calculada permitiu que eles garantissem Snell por um valor contratual favorável, reforçando ainda mais seu arsenal de arremessadores para a próxima temporada.

Snell’s tem um currículo impressionante

O histórico de Blake Snell fala por si.

Snell traz uma riqueza de experiência e habilidade para o Gigantes rotação de arremesso.

Com um ERA impressionante de 2,25 e 234 eliminações em 180 entradas lançadas na última temporada, Snell’s o domínio no monte é inegável.

Sua capacidade de gerar rebatidas e erros com seu repertório de arremessos de elite o torna uma força formidável contra os rebatedores adversários.

Snell’s além do Gigantes Espera-se que a rotação de arremessos tenha um efeito transformador no desempenho da equipe.

Fazendo parceria com Logan Webbo vice-campeão 2023 NL Cy Young votação, Snell proporcionará experiência e estabilidade inestimáveis ​​à rotação.

Com Robbie Raio e Alex Cobb também programado para retornar de lesão, o Gigantes possuem uma equipe de arremessadores formidável, capaz de encerrar escalações adversárias.