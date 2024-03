Gilbert Arenas mira em LeBron James: afirma que não merece uma estátua em Los Angeles

NDetentor do recorde BA Lebron James foi dito que ele não merece uma estátua do Los Angeles Lakers apesar de entrar em território desconhecido como jogador de basquete.

‘The King’ se tornou o primeiro jogador em NBA história a ultrapassar 40.000 pontos em sua carreira com a derrota por 124-114 contra o Nuggets de Denver no sábado.

LeBron James calou Stephen A Smith ao confrontá-lo antes de marcar 40.000

James precisou de apenas nove pontos para atingir a marca e fez isso com extrema facilidade no segundo quarto, terminando o jogo com 26 pontos, nove assistências e quatro rebotes.

Com essa conquista, James é o único jogador na história da NBA a atingir 40 mil pontos, 10 mil assistências e 11 mil rebotes, o que significa que ele praticamente teve média de triplo-duplo ao longo de sua carreira.

Isso antes de incluir seu recorde como quatro vezes campeão da NBA e ser nomeado MVP tantas vezes. Enquanto Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson são frequentemente discutidos como os melhores de todos os tempos do basquete, James agora deve ser incluído nessa conversa.

Muitos fãs e especialistas, incluindo o comentarista da ESPN Kendrick Perkinsacha que o homem de 39 anos merece ter uma estátua fora do Arena Crypto.com em Los Angeles.

“Quer dizer, prepare-se para começar a procurar a estátua de LeBron fora da arena da Crypto.com. Perk disse recentemente.

No entanto, o ex-jogador do Washington Wizards e três vezes NBA All-Star Gilberto Arenas não acredita que tenha feito o suficiente pelo Lakers para merecer a construção de uma estátua em sua homenagem.

“Se a carreira dele terminou agora, definitivamente não”, disse Arenas em entrevista ao podcast ‘Nightcap’ com Shannon Sharpe.

Na forma de sua vida

É justo dizer que, aos 39 anos, não se pode esperar que LeBron produza o mesmo nível de desempenho de uma década atrás. Mas em termos de idade, ninguém foi tão influente na história da NBA.

Com uma média de 25,3 pontos, 7,1 rebotes e 7,9 assistências por jogo, além de arremessos de 40,8% na faixa de três pontos, James continua sendo um jogador importante.

Ele também protagonizou a maior recuperação de sua carreira de 21 temporadas na NBA, com uma vitória por 116-112 sobre o Clippers de Los Angeles recentemente, onde marcou mais pontos no quarto período (19) do que toda a equipe adversária (16).

No entanto, o Lakers teve uma temporada ruim e atualmente está em 10º lugar na Conferência Oeste, e com seu último título em 2020, LeBron pode ter que reunir seus companheiros se quiser aquela estátua em breve.