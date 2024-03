Gisele Bündchen esclarece batalha contra depressão e ataques de pânico: eu não sabia o que fazer

Cembora sua vida seja cheia de glamour e brilho, Gisele Bündchen está se abrindo sobre as lutas pelas quais passou na esperança de que suas palavras ajudem alguém em uma situação semelhante.

A modelo nunca esteve longe das manchetes ao longo de sua carreira, especialmente após seu divórcio de Tom Brady em 2022.

No entanto, Bündchen sempre deu o seu melhor e, durante uma entrevista recente no ‘The View’, ela falou sobre como tem lutado contra suas tribulações pessoais ao lidar com depressão e ataques de pânico.

“Eu não tinha ideia de que isso estava relacionado ao meu estilo de vida, e a comida era uma grande parte disso”, Bündchen disse ao falar sobre seus 20 anos e os aspectos positivos que surgiram com a mudança de sua dieta.

“Eu realmente não estava prestando atenção. Eu estava indo a 160 quilômetros por hora.”

Ela notou que era “um dos piores momentos [her] vida”e que apesar de visitar inúmeros especialistas ao longo de um ano e meio, ela não sabia o que fazer.

No entanto, as coisas mudaram quando ela começou a ver um médico naturopata.

“Ele me disse, ‘Gisele, temos que mudar sua dieta'”, lembrou ela. “E eu pensei, ‘Dieta? O que isso tem a ver com ataques de pânico? E ele disse, ‘Não, tem tudo a ver com isso’”.

Bundchen chegou a uma conclusão

Gisele observou que naquela época de sua vida ela tomava café, fumava e “comia horrivelmente o dia todo”, e isso estava “destruindo [her] saúde e criando a condição [she] estava em.”

“Tudo mudou”, observou ela sobre sua mudança na dieta. “Tornei-me uma pessoa diferente. Comecei a praticar meditação. Comecei a praticar ioga. Comecei a praticar trabalho respiratório. Foi uma longa jornada.

“Comida, para mim, é remédio.”

Bundchen discutiu sua dieta e rotina de exercícios em um WSJ recente. Entrevista para revista, revelando que ela levanta pesos e faz exercícios aeróbicos. Ela também gosta de atividades ao ar livre como surf, natação e passeios a cavalo.

“Às vezes tomo um smoothie”, observou ela, acrescentando que nunca come açúcar branco.