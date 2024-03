Gisele Bündchen está apaixonada pelo novo namorado: ele a faz se sentir feliz, sexy e viva

AQuase dois anos após seu divórcio de Tom Brady, Gisele Bündchen está vivendo a vida ao máximo ao lado do novo namorado, Joaquim Valente, depois de mais de uma década de casamento com o melhor quarterback da história da NFL.

Após alguns meses lidando com a separação, a supermodelo decidiu seguir em frente com sua vida e começou a namorar seu professor de jiu-jitsu Joaquim Valentee parece que o relacionamento está se consolidando a cada dia.

O abraço chamativo de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

“Gisele fica muito grata por Joaquim”, disse uma fonte ao In Touch Weekly. “Eles têm sido praticamente inseparáveis. Ele a faz se sentir feliz, sexy e viva, e ela se diverte com ele.”

Valente e Bündchen se conheceram em 2022, quando iniciaram aulas de artes marciais tanto para a modelo quanto para seus filhos, e imediatamente houve química entre eles, a ponto de, segundo fontes próximas, existir um sentimento muito forte entre eles.

Um novo começo na vida de Gisele Bündchen

Falando sobre seu divórcio, Bündchen reconheceu o quão triste é que seu relacionamento com Brady chegou ao fim, mas ela também admitiu que tinha que acontecer e não era algo que ela estava procurando particularmente.

Rumores afirmavam que era devido a O compromisso constante de Brady para a NFL quando ele assinou com o Tampa Bay Buccaneers em seus 40 e poucos anos, apesar da preocupação dela com sua saúde a longo prazo.

“É de partir o coração passar por isso” Bündchen disse ao Good Morning America. “É definitivamente uma transição que tinha que acontecer. Você não quer que isso aconteça, mas às vezes na vida as coisas acontecem.”

Os rumores do romance surgiram apenas em fevereiro de 2023, somente depois Bundchen finalmente se divorciou.

“Eles estão indo devagar”, disse a PEOPLE na época. “Eles começaram como grandes amigos. Ela é muito reservada sobre isso e queria manter isso em segredo enquanto eles se conheciam.

“Eles vêm de origens semelhantes. Os dois deixaram o Brasil muito jovens. Gisele está em uma ótima situação. Joaquim é perfeito para ela.”

Os primeiros encontros teriam ocorrido em novembro de 2022, quando ambos visitaram a província de Puntarenas, na Costa Rica, acompanhados dos filhos da modelo e de diversas outras pessoas.

Outras versões dizem que eles realmente começaram a namorar em junho de 2023, mas eles foram definitivamente vistos juntos no Dia dos Namorados na América Central, o que significa que eles eram um casal em fevereiro de 2024.

Quem é Joaquim Valente?

Valente é um praticante de Jiu-Jitsu brasileiro de terceira geração e ensina o esporte em uma academia com sede em Miami junto com seu irmãos Pedro e Gui. Seu irmão mais velho, Pedro iniciou aulas em Miami desde 1993, após se mudar do Rio de Janeiro em 1993.

Ele é o mais novo da família e o último a migrar para os Estados Unidos, mas sua contribuição foi fundamental para o sucesso do negócio da família, pois contribuiu com seu conhecimento adquirido no Brasil.