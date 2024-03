‘Grande vitória para o UFC’: Lutadores reagem ao acordo de US$ 335 milhões do UFC em ações antitruste

A maior história potencial de MMA de 2024 já acabou.

Na quarta-feira, surgiram notícias de que a TKO Group Holdings – empresa controladora do UFC – chegou a um acordo proposto de US$ 335 milhões que encerrará dois processos antitruste de longa data. O acordo garante que os casos antitruste, o primeiro dos quais foi inicialmente arquivado em 2014, não serão julgados quando e se o juiz Richard Boulware assinar os termos do acordo – um desenvolvimento sísmico numa história que ameaçou mudar o panorama do MMA como o conhecemos.

Embora os termos do acordo ainda não tenham sido totalmente revelados, a notícia de quarta-feira ainda provocou muita reação da comunidade de MMA, com alguns lutadores classificando os termos como uma vitória para o UFC e a equipe jurídica dos demandantes declarando sua satisfação com o resultado.

Confira essa reação abaixo. Esta história será atualizada ao longo do dia.

Eu consigo algum? Não quero um emprego regular quando me aposentar -Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 20 de março de 2024

Eu realmente não sei os detalhes disso. Mas parece baixo. Mais uma vez, eu gostaria de ter visto o caso ir a julgamento com todas as informações que teriam sido expostas. https://t.co/12NROxTwM4 -Gray Maynard (@GrayMaynard) 20 de março de 2024