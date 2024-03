Gwyneth Paltrow diz que mulheres brancas deveriam aprender o amor próprio com mulheres negras

Gwyneth Paltrowestá iniciando o Mês da História da Mulher com um momento de ensino – implorando às mulheres brancas que imitem a abordagem das mulheres negras em relação ao amor próprio, mas sua mensagem está atingindo muitas pessoas como surdas.

A vencedora do Oscar compartilhou sua opinião na quinta-feira, ao aparecer ao lado do Dr. Ella Bell na Makers Conference em Beverly Hills … com a fundadora do Goop elogiando suas amigas negras por terem uma “incrível auto-honra intrínseca”.

Ela acrescentou: “É como se fosse da parte mais profunda de suas almas até a ponta dos dedos”. Sinta o arrepio começar. 😬

De acordo com Gwyneth, suas “amigas negras se conhecem, se amam, de uma forma que acho que as mulheres brancas não são ensinadas”.

“Acho que as mulheres brancas são ensinadas a ser competitivas umas com as outras”, acrescentou ela, “o que é algo que tentei trabalhar arduamente para dissipar, porque não acredito na competição entre mulheres – mas fomos criadas ser competitivo, ter ciúmes, olhar por cima dos ombros uns dos outros.”

GP declarou que não é assim em seu “círculo de mulheres negras”… e ela continuou: “Aprendi muito com meus amigos negros sobre auto-aceitação implacável e amor total por si mesma”.

Ela continuou sugerindo que as mulheres brancas podem “aprender com nossas irmãs negras e a maneira como elas se respeitam”.

Gwyneth tinha uma mensagem direta para quem estava ouvindo: “Manter as mulheres brancas em conflito umas com as outras, em competição umas com as outras, mantém o patriarcado forte”.

Ela acrescentou… “Você não precisa receber menos porque alguém vai conseguir mais.”

Embora o guru do estilo de vida provavelmente pretendesse que essas palavras fossem edificantes – no último dia do Mês da História Negra, veja bem – algumas pessoas acham que ela errou totalmente o alvo, especialmente com a comunidade afro-americana.



Dezenas de comentários online estão criticando Gwyneth por ser cega ao fato de que as mulheres negras são comumente colocadas umas contra as outras na cultura pop e na sociedade americana em geral.



Apenas alguns exemplos de alto perfil – Nicki Minaj está atualmente brigando com Megan, o Garanhãoe tem anteriormente rivalizado com cartão b. Companheiras estrelas em ascensão Tempero de gelo dar Lato também estão atirando sutilmente um no outro.