Gwyneth Paltrow diz que relacionamentos poliamorosos não são seu estilo

Gwyneth Paltrow esteve romanticamente ligada a muitos caras famosos ao longo dos anos – e agora, ela está deixando o público saber que ela lidou com todos eles, um de cada vez… exclusivamente.

A atriz estava fazendo um Ask-Me-Anything Friday – respondendo a perguntas de fãs e seguidores no Instagram… e alguém perguntou se ela já havia considerado um relacionamento “poli”, ou seja, namorar mais de uma pessoa ao mesmo tempo.

A razão disso é interessante… GP tem sido uma das estrelas mais bonitas de Hollywood há muito tempo, o que acompanha seu currículo de namoro – como temos certeza que todos vocês sabem, ela está com alguns pedaços retos do calibre da lista A… e parece que não houve sobreposição.

Diz-se que Gwyneth namorou os atores Robert Sean Leonard e Donovan Leitch Jr. … antes de ficar famoso com Brad Pitt – com quem esteve de 1994 a 1997. Então, Ben Affleck entrou em cena um pouco… assim como Lucas Wilson por um breve período.

Claro, ela agora está com Brad Falchuk servindo como madrasta para os filhos e vice-versa.

Por mais aberta que Gwyneth seja com todos sobre sua vida, ficamos ainda mais familiarizados com ela à luz desta última revelação. Acontece que todos os caras com quem ela estava tiveram que esperar a sua vez.