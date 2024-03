Haason Reddick junta-se aos Jets: Nova York reforça defesa em movimento comercial ousado

Tele Jatos de Nova York estão se preparando para seu segundo ano com Aaron Rodgers no comando, e eles estão fazendo um grande movimento para reforçar sua defesa. Eles fecharam um acordo com o Filadélfia Eagles adquirir edge rusher Haason Reddickconforme relatado pela NFL Network Insider Ian Rapoport.

O Jatos estão enviando uma escolha condicional de terceira rodada de 2026 para Reddickcom a condição de que se atingir 67,5% de tempo de jogo e pelo menos 10 sacks, a escolha será enviada para o Águias. Além disso, os Jets receberão US$ 14,5 milhões da remuneração total de Reddick para 2024, enquanto os Eagles responderão por seu bônus de escalação de US$ 1 milhão que venceria em março, de acordo com o NFL Network Insider. Mike Grafolo.

Esta troca representa um movimento significativo para os Jets, que estão claramente apostados na temporada de 2024. É também uma troca estratégica de talentos avançados, já que recentemente viram o especialista em passes rápidos Bryce Huff partir para os Eagles em um negócio lucrativo. Como diz Rapoport: “Considere isso uma troca de talentos inovadores, se preferir”.

O Águias‘decisão de negociar Reddick decorre de vários fatores, incluindo sua remuneração e mudanças no treinamento defensivo da equipe. Reddick teve uma temporada impressionante em 2023, ganhando uma indicação ao Pro Bowl com 11 sacks e 38 tackles, mas seu próximo salário representou um desafio para os Eagles. Seu limite máximo foi definido para subir para US$ 21,8 milhões em 2024, tornando-o um ativo caro para a equipe. Como resultado, eles lhe deram permissão para buscar uma negociação em fevereiro.

A era Aaron Rodgers ganha impulso com Reddick

A disposição dos Eagles em se separar de Reddick também se alinha com a recente mudança no treinamento defensivo. Com o veterano técnico Vic Fangio assumindo o cargo de novo coordenador defensivo, fica claro que a equipe busca fazer mudanças significativas nesse lado da bola. Isso, combinado com o aumento do salário de Reddick, tornou-o uma peça comercial atraente para a Filadélfia.

A troca significa um novo começo para Reddick, que trará seus talentos para os Jets enquanto eles almejam o sucesso em 2024. Seu desempenho em 2023 fala muito sobre seu impacto potencial em sua nova equipe. À medida que os Jets fazem essa jogada ousada, fica evidente que eles estão comprometidos em construir uma defesa formidável em torno de seu quarterback estrela.