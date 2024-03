Hailee Steinfeld foi vista na festa de revelação de gênero da irmã de Josh Allen

EUuma comovente demonstração de vínculo familiar, atriz Hailee Steinfeld recentemente participou da festa de revelação de gênero do namorado, Josh Allen, irmã. O casal, que namora há alguns meses, foi visto comemorando a ocasião especial com Allens família.

A festa de revelação de gênero, compartilhada em TikTok por Irmã de Allencapturou os momentos de alegria enquanto os convidados tentavam adivinhar o sexo antes da grande revelação. Steinfeldparecendo radiante, adivinhou com segurança que seria um menino, uma previsão que se revelou correta.

Os fãs ficaram maravilhados ao ver Steinfeld participando do evento familiar e expressaram seu entusiasmo e parabéns na seção de comentários. O vislumbre íntimo Steinfeld e Allens O relacionamento solidificou ainda mais seu status como um dos casais de celebridades mais queridos.

Josh Allen mostra seu senso de humor

No início deste mês, o casal fez uma aparição elegante no Semana de Moda de Parisonde Allen demonstrou sua natureza solidária acompanhando Steinfeld. Apesar de ser um quarterback estrela do Notas de búfalo, Allens personalidade realista brilhou em uma postagem recente na mídia social, onde ele compartilhou com humor um embaraçoso mau funcionamento do guarda-roupa durante sua estada em Paris.

Durante o jantar, Allens calças rasgadas, o que o levou a sair correndo do carro para evitar mais constrangimentos. Seu tweet sincero sobre o incidente o tornou ainda mais querido pelos fãs, que elogiaram sua humildade e senso de humor.

Steinfeld também mostrou seu apoio Allen participando de vários Notas de búfalo jogos e passar bons momentos juntos na Califórnia. O relacionamento deles continua a florescer, com os fãs acompanhando ansiosamente sua jornada e celebrando seus momentos de alegria e risadas.