Hailey Van Lith faz uma declaração poderosa sobre a cobertura “racista” da mídia sobre a LSU, Angel Reese

To próximo jogo entre Iowa e LSU deveria ser um espetáculo. É suposto ser uma celebração do basquete universitário feminino, mostrando o quão longe ele avançou em termos de talento e qualidade de jogo, com Caitlin Clark e Anjo Reese desempenhando papéis principais.

Em vez disso, transformou-se numa batalha do bem contra o mal, especialmente devido a um artigo do Los Angeles Times que circulou na sexta e no sábado. Nele, os jogadores da LSU foram essencialmente categorizados como vilõescom o escritor chegando ao ponto de dublá-los “debutantes sujas“.

Hailey Van Lith defende Angel Reese e LSU contra artigo ‘racista’ do LA Times

Falando à mídia no domingo, o guarda da LSU Hailey Van Lith abordou o artigo tons racistas com uma declaração forte.

Temos sim muitas mulheres negras nesse time… infelizmente esse preconceito ainda existe hoje. Muitas pessoas que estão fazendo esses comentários estão sendo racistas com meus companheiros de equipe… Vejo comigo mesmo, vou falar besteiras e terei uma reação diferente do que se Angel (Reese) falasse besteiras.

Van Lith prosseguiu dizendo que algumas das palavras usadas no artigo foram “triste e perturbador“. Ela também mencionou que queria que ela e toda a equipe ignorassem o artigo antes do jogo.

Esta equipe da LSU certamente parece irritar as pessoas com como eles comemoram vitórias e sua confiança na quadra, mas definitivamente parece haver um duplo padrão em jogo.

Até mesmo Clark, de Iowa, foi visto falando muito lixo no torneio deste ano, mas não recebeu o mesmo tipo de reação negativa que as ações de Reese.