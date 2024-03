Hans Zimmer elogia as habilidades musicais de Timothée Chalamet e conhece suas coisas

Conversamos com o vencedor do Oscar de 66 anos em Nova York… e HZ elogiou muito a mente musical de Timothée depois que os dois trabalharam nos novos filmes de ‘Duna’. Como Hans nos conta… ele fez com que TC – que interpreta o protagonista Paul Atreides em “Duna: Parte Dois” – avaliasse a trilha sonora do próximo filme de ficção científica… e o ator de 28 anos “sabe coisas dele.”