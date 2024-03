Harry Kane leva o Bayern às quartas de final da Liga dos Campeões com 2 gols na vitória por 3 a 0 sobre a Lazio

He fizemos isso de novo. Harry Kane marcou duas vezes para dirigir Bayern de Munique nas quartas de final do Liga dos Campeões com uma vitória por 3 a 0 Lácio na terça-feira.

Os 32º e 33º gols de Kane em seu 32º jogo pelo Bayern garantiram que a potência bávara se recuperasse da derrota por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final. Roma vencer por 3-1 no total em duas mãos.

Bayern, que está 10 pontos atrás Bayer Leverkusen no Bundesligaenfrentava a perspectiva de apenas a segunda eliminação em 12 jogos nesta fase da competição.

Mas Kane finalmente abriu o placar aos 38 minutos após Ciro Imóvel havia chegado perto da Lazio na outra ponta.

Thomas Müller dirigido Aleksandar Pavloviestá cruzado de volta para Raphal Guerreiro acertar errado, e Kane se jogou na bola para apenas cabecear Ivan Provedel no gol da Lazio.

Ainda houve tempo antes do intervalo para Mller marcar nos acréscimos do primeiro tempo com uma cabeçada de relance para Matthijs de Ligt chute após escanteio.

Kane selou o resultado aos 66 ao disparar no rebote após Leroy San fez uma defesa de Provedel. Foi o sexto gol do capitão da Inglaterra na Liga dos Campeões nesta temporada.

San se recuperou o suficiente para ser titular depois que um problema no joelho o impediu de jogar no empate em 2 a 2 com Friburgo no final de semana.

O grupo de torcedores número 12 do Bayern organizou uma coreografia impressionante antes do jogo para mostrar a figura heráldica de Munique sobre uma faixa que dizia “Em nome da cidade”.

Um torcedor italiano entre cerca de 100 torcedores da Lazio que cantou canções fascistas na cervejaria onde Adolf Hitler fundou o partido nazista foi preso por fazer uma saudação a Hitler na noite anterior.