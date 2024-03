Heck of a Morning: Reação ao afastamento de Brandon Moreno do MMA, planos de Dana White para retorno ao Reino Unido

O ex-bicampeão peso mosca do UFC Brandon Moreno não está se aposentando do MMA, mas está fazendo uma pausa após sofrer sua segunda derrota consecutiva por decisão dividida. O que isso significa para Moreno seguir em frente?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage à decisão de Moreno de se afastar do esporte por um tempo, percorre a linha do tempo desde a vitória de Moreno sobre Brandon Royval no UFC 255 em novembro de 2020 até agora, e se tornando uma das maiores estrelas da divisão. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem o CEO do UFC, Dana White, planejando fazer um grande anúncio para o retorno da promoção ao Reino Unido, e provavelmente se tornando um evento pay-per-view, o futuro peso mosca de Rose Namajunas após sua vitória no evento principal do UFC Vegas 89. Amanda Ribas, como o UFC Atlantic City se compara a outros eventos do Fight Night na estrada e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.