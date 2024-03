Hollywood Brown ouve Taylor Swift pela primeira vez: o que ele achou?

Marquesa “Hollywood” Browno mais novo wide receiver da Chefes de Kansas Citytransmitiu ao vivo sua reação ao ouvir um Taylor Swift música pela primeira vez via Twitch e ele pareceu agradavelmente surpreso.

Brown, 26 anos, nunca tinha ouvido nenhuma música de Swift até o dia em que assinou um contrato de um ano e US$ 7 milhões com os Chiefs na semana passada, mas aproveitou a oportunidade para lançar seu hit “Blank Space” na frente de todos os seus seguidores.

O jovem receptor tinha um enorme sorriso no rosto o tempo todo em que ouvia Swift e até vibrava junto com a música balançando a cabeça.

Swift, 34, é uma das estrelas pop mais populares do mundo e começou a namorar o tight end do Chiefs Travis Kelce.

Hollywood Brown quer fazer parte da turfa tripla

Brown recebeu uma grande redução de pagamento por um acordo de “provar” e por uma chance de fazer parte do que poderia ser um time histórico, o primeiro a fazer três turfeiras.

Os chefes estão se dirigindo para o próximo NFL temporada consecutiva Super Bowl campeões e eles mantiveram o núcleo intacto. Adicionar Brown os torna muito melhores.

Kansas City liderou a liga em quedas na temporada passada e Brown teve um ano ruim com o Cardeais do Arizona. É improvável que ambas as coisas acima mencionadas aconteçam quando unirem forças.