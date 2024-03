Hollywood esquenta para a loucura de março… Ballin’!

As celebridades marcharam direto para o mês com fotos sensuais quase estourando o placar! A mídia social estava repleta de Hollywood exibindo suas fotos mais reveladoras… claramente os famosos ficaram MAD GAME!

Sentem-se e fiquem de olho nos principais jogadores, como Hailey Bieber que apareceu no feed com um biquíni em brasa, Garanhão Meg Thee marcou muitos pontos e curtidas com sua selfie sufocante no espelho, e Raio de verão compartilhou uma foto estrondosa mostrando seus pães tonificados!