Honey Boo Boo ameaça levar Mama June ao tribunal por ‘roubar’ dinheiro

O negócio é o seguinte… as estrelas do reality show sentaram-se para outra discussão relacionada a dinheiro no episódio desta semana de “Mama June: Family Crisis” – com June entregando cheques para sua filha Alana – mais conhecida como Honey Boo Boo.

Lembre-se… na semana passada, saiu um episódio em que Honey Boo Boo disse que sentia que sua mãe sempre tinha dinheiro para todos os outros, mas nunca por ela – e ela acusou a mãe de gastar mais com as correntes de ouro do marido do que com a própria faculdade.