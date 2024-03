Tele guerra interna dentro Red BullA equipe de F1 da BS, que se espalha para o resto da empresa (corrida na Inglaterra, marketing na Áustria e chefe supremo na Tailândia) está em chamas e longe de diminuir.

Christian Horner A vitória do britânico ao exonerar-se de uma investigação sobre “comportamento impróprio” relativamente a uma funcionária sob a sua responsabilidade colocou de novo o cabo da frigideira para o britânico, com o apoio pessoal de Charlem Yoovihdyaacionista majoritário e presidente da marca de bebidas.

Uma nova investigação, instigada por Horner ele mesmo teria sido lançado para encontrar os vazadores das mensagens pessoais em sua conta do Whatsapp, o que quase o derrubou.

O destaque está no histórico Helmut Marcoconselheiro executivo, responsável pelos motoristas e todas as categorias inferiores, além de mentor e protetor dos Max Verstappenque ele trouxe para a F1 em 2015.

Tal é o boato de uma suspensão do seu cargo que Marco O próprio afirmou em Jeddah, no sábado, que poderia ser suspenso de seu cargo como parte desse processo: “Como devo dizer…? É difícil explicar, mas no final eu decido o que vou fazer. No entanto , essa possibilidade teórica existe”, admitiu à emissora austríaca ORF.

No entanto, ele não quis informar o motivo da possível punição, que poderia ser o vazamento de detalhes da investigação sobre HornerO suposto relacionamento de com a funcionária que também teria sido suspensa de suas funções em Milyon Keynes. “É uma questão tão complexa. E mais uma vez queremos paz na equipe”, Marco esquivado.

“Este campeonato mundial vai ser bastante difícil com 24 corridas e temos que nos concentrar nisso”, acrescentou Marcoque foi visto neste fim de semana mais no paddock da F2 do que no paddock da primeira equipe, onde não deve ficar à vontade nas pequenas instalações de hospitalidade montadas para cada equipe em Jeddah.

Nenhuma viagem para a Austrália

O homem de 80 anos Red Bull Boss foi renovado por mais três temporadas em 2023 por Charlem Yoovihdya ele mesmo, que ignorou Horneralegado conselho de não fazê-lo.

Agora, o preferido do dono não é mais Marcomas cristão ele mesmo, como foi demonstrado no último sábado no Bahrein, onde foi dar-lhe todo o apoio e colocá-lo no grid e no pódio. Diz-se que ele não estará mais na Austrália e que tem outro derivado conhecido por quase todos.

Verstappen e a cláusula

Verstappeno contrato teria uma rota de saída automática se Marco não está mais na equipe, apesar de terminar em 2029, e isso não parece importar nem para Horner nem para Yoovihdyaque lançaria uma ordem ao motorista e ao pai para que tomassem a porta caso ele ousasse perder o melhor carro atual e provavelmente o carro do próximo ano.

Horner diz-se que quer colocar na brasa todos aqueles que conspiraram contra ele com material sensível e privado.

Ele só teria um limite, que é salvaguardar o núcleo duro esportivo e técnico, principalmente Adriano Newey e sua equipe, que começa a ser seduzida pela competição de forma massiva nestas semanas. Talvez Máx. também não é indispensável se eles mantiverem o melhor carro, ou então eles podem tê-lo apresentado.

Verstappen responde

O piloto também foi questionado após a qualificação na Arábia Saudita sobre Marcorumores de suspensão e se isso afetaria seu futuro. E foi muito claro: “Sim, tenho muito respeito por Helmut [Marko] e o que conseguimos juntos. Você sabe, isso vem de longa data. E também, claro, minha lealdade a ele é muito grande e também sempre disse isso para todos na equipe, todos no topo, que ele é uma parte importante da minha tomada de decisão para o futuro, então é muito importante que ele permaneça na equipe”, disse ele.

“Claro, também incluo todos os outros porque este é um esforço de equipe, é muito importante mantermos as pessoas-chave, porque sinto que se um pilar tão importante cair, eu disse isso à equipe também, não é bom para mim”, acrescentou.

“Então sim, para mim Helmut tem que ficar nos 100%”, frisou. As cartas estão na mesa para todos os envolvidos e as consequências são imprevisíveis.

Alonso e Sainz em espera

Ambos Fernando Alonso e Carlos Sainz já fizeram movimentos caso haja uma vaga aberta em Red Bull para 2025, seja Checo Pérez ou Verstappen.

Eles e os outros 11 que estariam disponíveis no próximo ano neste momento. O interesse está crescendo porque parece Horner não vai parar a sua caça às bruxas.