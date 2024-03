Hóspede de hotel em Las Vegas é picado nos testículos por escorpião na cama

Um hóspede de um hotel em Las Vegas foi picado nos testículos por um escorpião enquanto dormia na cama – fazendo-o acordar com uma dor incrível e choque e terror absolutos.

É segunda-feira, Michael Farch sentou-se com Notícias KLAS 8 agora para discutir seu horrível pesadelo na vida real no The Venetian Las Vegas em 26 de dezembro.

Farchi disse ao repórter que estava dormindo de cueca sob os lençóis de seu quarto quando, por volta das 8h, sentiu repentinamente dores na região da virilha.

Ele descreveu a sensação como “alguém me esfaqueando na minha área privada” com um “vidro afiado ou uma faca”.

Farchi disse que correu para o banheiro e descobriu o escorpião laranja preso à sua cueca. CARAMBA!!!

O homem da Califórnia conseguiu tirar a cueca e tirar fotos da criatura desagradável pendurada em sua calcinha. Ele então foi ao hospital para tratamento porque disse que estava com “muitas dores”.

No dia seguinte, Farchi e sua família fizeram check-out do hotel, mas não antes de ele preencher um relatório do incidente com a equipe, detalhando o que aconteceu. “Todo mundo ficou em choque, ninguém acreditou”, disse Farchi ao KLAS, ressaltando que a administração compensou seu quarto.

Farchi acrescentou que não tinha ideia de como o escorpião foi parar na sua cama, nem perguntou aos executivos venezianos, que se recusaram a assumir qualquer responsabilidade e até tentaram culpá-lo, ao que parecia.

Numa declaração à KLAS, um representante veneziano disse que o resort seguiu todos os protocolos durante o incidente e que os hóspedes devem sempre inspecionar os seus quartos e as áreas circundantes no momento do check-in.

Tradução: A culpa é sua, Farchi!