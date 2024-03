Houston Astros está em profundas negociações para contratar o vencedor do Cy Young, Blake Snell, por relatório

TEspera-se mais uma vez que o Houston Astros chegue à World Series e ganhe tudo. Embora tenham um dos melhores ataques e uma rotação de arremessos em toda a MLB, no entanto, eles poderiam adicionar um braço de qualidade Cy Young à sua equipe titular, agora que Verlander ainda está na lista de lesionados.

O preço pedido por Blake Snell por seu contrato é de cerca de US $ 30 milhões

De acordo com Jon Heyman do The New York Post, Blake Snell está no radar dos Astros, junto com outras equipes, mas o Texas é visto como o candidato mais sério ao título. Canhoto vencedor da Liga Nacional Cy Young.

Faltando menos de duas semanas para o início da temporada regular em Houston, o The Athletic’s Chandler Roma conversou com o GM da equipe e mencionou que, de fato, ‘enquanto Snell estiver no mercado, eles vão analisar suas chances’, mas que, no momento, ‘não há nada novo’.

Astros estão supostamente negociando com Snell

Isso foi na quinta-feira passada e agora Ken Rosenthal do The Athletic, em conjunto com Roma, está supostamente em negociações sérias com o canhoto, que busca um contrato semelhante ao de Matt Chapman com o Gigantes e Cody Bellinger com os Cubs, um alto salário anual de curto prazo.

Todos os três são representados pelo famoso agente Scott Boras, que especificamente nesta entressafra tem tido muita dificuldade em encontrar contratações para seus clientes, principalmente com Snell, que continua sem equipe.

Snell estaria buscando um salário médio anual de cerca de US$ 30 milhões mas com dúvidas se o dono do Astros Jim Crane estaria disposto a gastar esse tipo de dinheiro. Outras equipes ligadas a Snell são os Yankees e os Angels.