Ian Machado Garry tem ‘interesse zero’ na luta de Michael ‘Venom’ Page

Ian Machado Garry tem como objetivo subir na hierarquia, qualquer outra coisa pode esperar.

A recente contratação do UFC e ex-astro do Bellator Michael “Venom” Page recentemente convocou um confronto com Garry durante uma aparição no A hora do MMA, sugerindo que a luta faz sentido, já que Garry previu que Page cairia em sua estreia no octógono. Page silenciou os que duvidavam com uma vitória por decisão unânime sobre Kevin Holland.

Esse início de sucesso no UFC não fez nada para mexer com Garry, que só quer lutas com adversários superiores a ele no ranking.

“Não, o número dele não é maior que o meu”, disse Garry à Sky Sports quando questionado sobre a luta contra Page. “Quero ser o melhor do mundo e, a menos que o seu número seja maior que o meu, não estou interessado.”

“A não ser que ele me ultrapasse na divisão e o número dele seja superior ao meu, juros zero”, completou.

Atualmente, Garry está em 8º lugar no MMA Fighting Global Rankings, enquanto Page está em 14º.

Garry conquistou seu lugar com um histórico profissional perfeito, que inclui sete vitórias no UFC. Suas últimas duas vitórias foram contra os meio-médios classificados Geoff Neal e Neil Magny.

Page foi o autor de uma série de nocautes memoráveis ​​durante sua temporada de 10 anos no Bellator e, embora ele traga muito valor de nome para a mesa, isso não é suficiente para atrair o interesse de Garry por enquanto.

“Estou feliz que ele deu um soco em Kevin Holland”, disse Garry. “Esse cara também fala muito e isso só prova que ele não é bom o suficiente para estar entre os 10 primeiros.”

“Eu fiz [think Page would lose.] Eu disse que não acho que ele o vença, mas sim, ele me surpreendeu”, continuou Garry. “Bom trabalho.”

De interesse imediato para Garry é sua rivalidade com Colby Covington, que apesar de suas lutas recentes ainda ocupa um lugar entre os 5 primeiros no ranking oficial do UFC. Esse é um número que Garry está ansioso para reivindicar, especialmente com os dois envolvidos em uma guerra de palavras que provavelmente piorará antes de melhorar.

Por mais que Garry esteja de olho no número ao lado do nome de Covington, ele também gosta do confronto porque o vê como uma vitória garantida.

“Não há nenhuma maneira, forma ou universo de eu perder essa luta”, disse Garry. “Vou dar um soco na boca de Colby Covington.”