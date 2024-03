Igor Severino ‘de coração partido’ com ameaças de morte após polêmica mordaz, ‘mas vou assumir meus erros e tentar voltar’

Igor Severino sempre será lembrado como o homem cortado do UFC por morder o adversário, mas quer superar o incidente.

Severino, que pode enfrentar uma longa suspensão por suas ações contra André Lima no UFC Vegas 89, espera retomar a carreira no MMA e quem sabe um dia voltar ao UFC. Por enquanto, porém, ele está lidando com ódio online e até ameaças de morte.

O talento brasileiro, que entrou na lista de prospectos do MMA Fighting para assistir em 2022 e ingressou no UFC após um nocaute impressionante na promoçãoSérie de Concorrentes 18 meses depois, disse ao MMA Fighting que não se lembra de ter mordido Lima porque estava no “modo piloto automático” após levar uma cotovelada na cabeça de Lima no meio do primeiro round.

“Não há explicação plausível [for the bite], certo?” disse Severino. “Lembro de ter trocado golpes com ele, uma luta acirrada, mas fiquei no piloto automático depois daquela cotovelada. Não me lembro de nada depois disso, das coisas que eu disse. Só comecei a me recompor no hotel, depois de muito tempo, e minha equipe me mostrou o vídeo do que fiz e não tem explicação.”

Assista abaixo o momento da mordida.

Severino disse que o matchmaker do UFC, Sean Shelby, visitou seu vestiário após a luta para conversar com ele e sua equipe, mas não se lembra da conversa. Severino foi posteriormente dispensado do UFC e sua bolsa foi retida pela Comissão Atlética de Nevada enquanto se aguarda uma audiência oficial.

Além disso, quando Severino verificou suas mensagens diretas dias após o incidente, encontrou centenas de mensagens de ódio, abusos e até ameaças de morte contra ele e sua família.

“Comecei a ficar consciente novamente no hotel e já estava cortado”, disse Severino, “e então minhas redes sociais foram inundadas com comentários de ódio, mensagens maldosas, pessoas irritadas com o que aconteceu, e também ameaças. Comecei a digerir tudo isso e me sentir mal também. Cometi um erro e peço desculpas a todos.

“Estou triste porque a internet está muito poluída. Eu errei e estou disposto a pagar por esse erro, reconhecer esse erro, mas não matei ninguém, não causei nenhum mal nem cometi nenhum crime, sabe? Ver as pessoas me ameaçando, ameaçando minha família, me deixa muito triste e apreensivo, com medo. Isso me deixa com o coração partido.”

Severino e sua equipe salvaram centenas de mensagens e consideram apresentar queixa contra essas pessoas. Enquanto isso, Severino está transportando seus pais de sua cidade natal, Juriti, para Bauru, onde mora e treina na Chute Boxe João Emilio.

Lima apoiou Severino após a luta, afirmando que o brasileiro não deveria ser “cortado ou demitido do UFC”.

“Estou tentando processar tudo isso e voltar à minha vida normal”, disse Severino. “O que mais importa é estarmos bem com nós mesmos e voltarmos a trabalhar, a sair, a ter uma vida normal. … Vou tentar ter uma segunda chance, tentar me recuperar e mostrar que isso não me define.

“Sempre fiz as coisas da maneira certa na minha vida, sempre trabalhando duro. Abandonei minha família ainda adolescente e passei dois anos sem ver meus pais e meu irmão, trabalhando pelo meu sonho, e consegui chegar ao Contendor [Series] e o UFC. Isso foi um sonho que se tornou realidade e agora acabou assim. Isso me machuca por dentro. Posso ter um longo futuro na organização, mas assumirei meus erros e tentarei voltar.

“Espero que não seja uma suspensão longa. Eu quero voltar [to the UFC], ainda tenho muito para mostrar. Ainda tenho muito que evoluir, então minha segunda chance é de redenção. Quero que minha redenção seja mostrada aos fãs de MMA, aos fãs de UFC. Sonho com meu retorno ao UFC para poder construir uma carreira e consertar essa merda que fiz.”