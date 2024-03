Igor Severino será cortado do UFC após morder André Lima no UFC Vegas 89

Igor Severino foi desclassificado por ser o primeiro lutador do UFC a ser desclassificado por morder o adversário André Lima, e agora sua carreira no octógono acabou.

O CEO do UFC, Dana White, inicialmente confirmou a liberação de Severino do contrato com o repórter de MMA de longa data Kevin Iole, e a equipe de transmissão do UFC Vegas 89 posteriormente confirmou a notícia, citando a declaração de White a Iole.

“Aqueles eram dois lutadores invictos em ascensão”, escreveu White a Iole por mensagem de texto. “Se você fica frustrado e quer sair da luta, existem muitas maneiras de fazer isso, mas a pior coisa que você pode fazer é morder o oponente. Agora, você é cortado e perde a maior oportunidade da sua vida. Sem mencionar que ele terá problemas reais com o [Nevada State Athletic Commission].”

Lima reclamou com o árbitro Chris Tognoni sobre a mordida, e os árbitros revisaram as imagens após interromper a ação no octógono. Quando Lima levantou o braço, um conjunto claro de marcas de mordidas pôde ser visto, o que levou Tognoni a desclassificá-lo da luta aos 2:52 do segundo round.

A reação do lutador ao final bizarro variou do choque ao humor. O empresário de Lima revelou mais tarde que White concedeu ao lutador vencedor $ 50.000 como um bônus “I got f****** bit”.

O brasileiro Severino ganhou contrato com o UFC com uma vitória por paralisação em setembro passado no Dana White’s Contender Series. Seu encontro com Lima, também veterano da Contender Series, marcou a estreia de ambos os lutadores no octógono, e foi memorável pelos motivos errados.