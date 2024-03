Ilia Topuria responde à chamada de Sean O’Malley após o UFC 299

Ilia Topuria ficou impressionado com o desempenho dominante de Sean O’Malley contra Marlon Vera no UFC 299, mas acredita que o campeão peso galo tem outro obstáculo a superar antes de lutar pelo título até 145 libras.

O’Malley manteve o cinturão dos galos com uma decisão unânime na noite de sábado em Miami. Conversando com Joe Rogan após sua vitória, ele convocou uma luta contra Topuria como sua principal escolha, mas também disse que se o UFC preferisse que “Sugar” defendesse seu cinturão de 135 libras contra o desafiante nº 1 Merab Dvalishvili em seguida, ele iria fique bem com essa opção.

Topuria reagiu à primeira defesa de título de O’Malley e respondeu à chamada no Twitter.

Suga, parabéns.. Foi uma performance linda! Há uma briga perseguindo você com Merab. Faça isso primeiro. -Ilia Topuria (@Topuriailia) 10 de março de 2024

“Suga, parabéns… foi uma bela performance”, disse Topuria. “Há uma briga perseguindo você com Merab. Faça isso primeiro.

Topuria conquistou o título dos penas do UFC como candidato ao “Nocaute do Ano”, finalizando no segundo round o campeão de longa data Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 298 em fevereiro. O novo campeão e CEO do UFC, Dana White, está esperançoso de que a primeira defesa do título de Topuria aconteça na Espanha ainda este ano.

Após o evento de sábado, White disse que não há um cronograma oficial para a primeira viagem da promoção à área no momento.