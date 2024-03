Imagens de Mike Tyson despertam temores de saúde entre os fãs antes da luta de Jake Paul

Mike Tyson está fazendo um retorno extraordinário ao boxe aos 57 anos para lutar Jake Paulomas alguns fãs têm questionado se ele deveria lutar depois que imagens do ex-campeão surgiram recentemente online.

Tyson está definido para retornar à ação em 20 de julho de 2024, quando ele assumir Paulo no AT&T Stadium em Arlington, Texas. A competição será disputada diante de 80 mil torcedores e poderá valer mais de 100 milhões de dólares.

Conor McGregor revela sentimentos verdadeiros sobre a luta entre Jake Paul e Mike Tyson

O ex-campeão dos pesos pesados ​​não luta no ringue desde que enfrentou Roy Jones Jr. no Staples Center em novembro de 2020, e sua última luta profissional aconteceu em 2005.

Não seria nenhuma surpresa se ele estivesse um pouco fora de forma, especialmente porque está se aproximando de seu aniversário de 60 anos. Alguns fãs acreditam Tyson não está fazendo nenhum favor a si mesmo ao voltar ao boxe, especialmente depois que uma filmagem dele no evento do UFC foi compartilhada nas redes sociais.

O vídeo, que parece ser uma filmagem de alguns anos atrás, mostra Tyson usando uma bengala e sendo auxiliado por uma pessoa para se locomover na arena.

Um fã escreveu: “Tyson precisa se aposentar permanentemente antes de se machucar gravemente”, enquanto outro disse: “Mike Tyson Há 2 anos usando uma bengala para andar… Jake Paulo é sem vergonha.”

Promotor de jogos Eddie Hearn é um dos nomes mais proeminentes a se manifestar contra a luta que está acontecendo: “Sou a pessoa errada para perguntar porque adoro boxe, então para mim é incrivelmente triste.

“Mike Tysontem quase 60 anos. Eu entendo, muitas pessoas vão assistir. Mas minha opinião como um fã incondicional de luta é muito triste.

No entanto, Tyson respondeu postando um videoclipe de seu treinamento – e é justo dizer que ele parece afiado depois de ser testado.

Jake Paul ansioso pelo confronto com Mike Tyson

Pauloque conquistou uma vitória por nocaute sobre Ryan Bourland no início de março, lutou na eliminatória do Tysonluta de retorno contra Jones Jr. E o YouTuber americano que virou boxeador está adorando enfrentar ‘Iron Mike’ depois de subir na escada do boxe.

“É uma loucura pensar que na minha segunda luta profissional eu me tornei viral por nocautear Nate Robinson sobre Mike Tysonestá na eliminatória”, disse ele.

“Agora, menos de quatro anos depois, estou me preparando para enfrentar Tyson para ver se tenho o que é preciso para vencer um dos lutadores mais notórios e maiores ícones do boxe.”