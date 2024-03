Indiana Pacers esfrega sal na ferida do Lakers zombando dos fãs de Los Angeles

Bcomendo Lebron James e a Los Angeles Lakers pode não significar o que costumava ser na NBA, mas o Pacers de Indiana ainda estavam ansiosos para aproveitar ao máximo a vitória após a vitória convincente na noite de sexta-feira.

O Marcapassos caminhou para uma vitória por 109-90 contra o Lakers em Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis, para levar o recorde da temporada para 42-33, colocando-os em sexto lugar na Conferência Leste.

Pascal me desculpe Liderou o Marcapassos à vitória com 22 pontos, 11 rebotes e seis assistências, enquanto Tyrese Haliburton somou 21 pontos e oito rebotes e assistências cada.

Antonio Davis fez 24 pontos e 15 rebotes na derrota, e foi uma noite ruim para Jamesque fez apenas 16 pontos, mais 10 rebotes e oito assistências para falar por si.

Mas não foi LeBron quem foi o alvo da trollagem de Indiana – desta vez, eles enfrentaram o Lakers fãs que fizeram a viagem de 2.100 milhas até Indiana.

No que foi claramente um cargo planejado, o Marcapassos câmera voltou seu foco para Lakers fãs na multidão e os filmou com um filtro de choro no rosto, produzindo alguns resultados hilariantes.

O tweet, enviado pelo oficial Marcapassos conta no X – antigo Twitter – leia: “Enviando Lakers fãs em casa esta noite”, com um emoji chorando colocado ao lado.

Não houve nenhuma atividade no Lakers conta desde o anúncio do resultado do jogo, mas parece improvável que tal farpa fique sem resposta.

Lutas do Lakers reveladas por ‘King’ James

Seus 90 pontos em Indiana representaram o ponto mais baixo da temporada para o Lakers, que permanece na nona posição na Conferência Oeste. É também a primeira vez que ficam abaixo da marca dos 100 pontos desde 3 de janeiro.

E sua má forma claramente teve um impacto no tetracampeão da NBA James39, que não deu desculpas após o jogo pela 33ª derrota na campanha.

“Ofensivamente não conseguimos. Obviamente atiramos horrivelmente dos três.” James disse depois do jogo. “Temos chutado excepcionalmente bem de fora nos últimos meses. Só esta noite, não tínhamos.”

No Lakers‘ agenda lotada, ele respondeu: “Você tem que ser capaz de se concentrar e jogar com isso e entender que são três [games] em quatro noites, mas não é desculpa.”