Inter Miami viveu uma partida para esquecer esta tarde, sendo goleado 4-0 em sua visita à casa do New York Red Bulls, no dia 5 da temporada 2024 da MLS.

Sem Messi que está ausente por lesão, a equipa orientada por Gerardo Martino não conseguiu somar os três pontos e acabou por perder por um resultado significativo, a sua principal preocupação era Artilheiro RB Lewis Morgan, ex-jogador do Inter Miami que se destacou com um hat-trick. Winkelman Carmona marcou o outro gol do time.

Sem Messi, time da casa vence com facilidade I New York RB 4 a 0 Inter Miami I MLS

Messi está atualmente na lista de lesionados

O Inter Miami ficou surpreso ao cair no início da partida, após apenas 3 minutos, quando Lewis Morgan marcou o primeiro gol. O ex-jogador do Inter Miami não comemorou como faz, em respeito ao seu ex-time.

Embora David Beckham equipe tentou reagir, com ações comandadas principalmente por Luis Surez, não conseguiu finalizar as jogadas e o gol defendido por Ryan Meara foi para o intervalo sem sofrer golos.

Na segunda parte, os nova-iorquinos rapidamente pareceram aumentar a diferença, com Morgan mais uma vez a fazer o papel de herói e a fazer o 2-0 aos 51′.

Aos 66′, Carmona fez o mesmo e fez 3 a 0. Em nenhum momento a equipe de Martino teve o controle da partida ou pareceu dominante, embora tenha havido tentativas principalmente de Surez e Campana.

Lewis Morgan O hat-trick foi marcado aos 70′, tornando-o o carrasco do ex-time, e também manteve a calma.

E quando parecia que Miami Noah Allen marcaria um gol solitário, foi solicitada a revisão do VAR e, no final, o gol foi anulado, então os comandados de Martino saíram sem sofrer golos.

Apesar desta derrota inesperada, o Inter Miami continua firme com 10 pontos, no topo da Conferência Leste. No saldo de gols, está em segundo lugar, logo atrás Tripulação Colombo e à frente do Red Bulls de Nova York.

A próxima partida do Inter Miami será contra o New York City FC, no próximo sábado, dia 30 de março, e a expectativa é que Lionel Messi não estará em campo nesta partida.