Intérprete da estrela dos Dodgers, Shohei Ohtani, acusado de desviar fundos para cobrir dívidas de jogo

Los Angeles Dodgers o astro Shohei Ohtani se vê envolvido em um escândalo financeiro, enquanto seus advogados acusam seu intérprete de longa data, Ippei Mizuhara, de orquestrar um esquema de peculato significativo. A acusação alega Mizuhara canalizou os fundos de Ohtani para apostas ilícitas com uma casa de apostas supostamente ilegal, uma revelação que causou ondas de choque na comunidade do beisebol.

O Dodgers agiu rapidamente, rescindindo o emprego de Mizuhara após a acusação contundente. Esta decisão veio na quarta-feira, marcando uma resposta rápida à controvérsia que se desenrolava.

A saga começou a se desenrolar quando o nome de Ohtani surgiu em conexão com uma investigação sobre um morador de Orange County. Mateus Bowyer, uma figura sob escrutínio federal por seu suposto envolvimento em atividades ilegais de jogos de azar. A revelação levou os representantes de Ohtani a examinar minuciosamente as ações de Mizuhara, descobrindo o que descrevem como um “roubo maciço” das finanças do rebatedor, chegando a milhões de dólares.

Num comunicado emitido pelo escritório de advocacia Berk Brettler, de West Hollywood, a gravidade da situação foi sublinhada: “Ao responder a recentes investigações da mídia, descobrimos que Shohei foi vítima de um roubo massivo e estamos resolvendo o assunto. entregue às autoridades.”

Mizuhara, quando abordado por Tisha Thompson da ESPN, admitiu seu envolvimento em jogos de azar, mas negou veementemente qualquer conexão entre Ohtani e as atividades ilegais. “Eu sou terrível [at gambling]. Nunca mais vou fazer isso. Nunca ganhei nenhum dinheiro”, lamentou Mizuhara, retratando-se como vítima de suas próprias ações. Ele confessou ter feito apostas em jogos internacionais de futebol e outros esportes, acumulando dívidas espantosas que supostamente chegavam a US$ 4,5 milhões.

Mizuhara disse que Shohei não tinha envolvimento com jogos de azar

“Quero que todos saibam que Shohei não teve nenhum envolvimento em apostas”, afirmou Mizuhara, buscando distanciar Ohtani do escândalo. “Quero que as pessoas saibam que eu não sabia que isso era ilegal. Aprendi minha lição da maneira mais difícil. Nunca mais farei apostas esportivas.”

Mizuharaa saída do Dodgers marca o fim de um mandato que começou em 2018, quando Ohtani chegou pela primeira vez à Liga Principal de Beisebol. Antes de sua passagem por Ohtani, Mizuhara atuou como intérprete de arremessador Hideki Okajima durante seu tempo no Boston Red Sox de 2007 a 2011.

A revelação bombástica dos crimes de Mizuhara chega em um momento crítico para Ohtani, que recentemente assinou um contrato inovador de 10 anos e US$ 700 milhões com os Dodgers. Atualmente em Seul, Coreia do Sulpara a série de abertura da temporada do time contra o San Diego Padres, Ohtani ainda não comentou sobre o escândalo que se desenrola, deixando fãs e especialistas aguardando ansiosamente sua resposta.