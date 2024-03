Intérprete de Shohei Ohtani é demitido após advogados de Star acusá-lo de ‘roubo massivo’

Os advogados – do escritório de advocacia Berk Brettler, com sede em Los Angeles – disseram em comunicado ao Los Angeles Times eles descobriram o suposto roubo depois que o nome de Ohtani apareceu em uma investigação federal de uma suposta casa de apostas ilegal, Matthew Bowyer .

De acordo com o The Times, Mizuhara foi acusado de pegar parte dos fundos de Ohtani e usá-los para fazer apostas com Bowyer. Os advogados de Ohtani disseram ao canal que agora vão à polícia para que investiguem mais a fundo suas descobertas.

Mizuhara e Ohtani acabei de me juntar aos Dodgers nesta temporada … depois que o duas vezes MVP assinou com eles em regime de agência gratuita em um contrato de 10 anos no valor de US$ 700 milhões.