Invasões realizadas nas propriedades de Sean ‘Diddy’ Combs em meio a uma investigação federal de tráfico sexual

euaw agências de aplicação da lei supostamente conduziram batidas em propriedades de propriedade do magnata da música Sean “Diddy” Pentes em ambos Miami e Los Angeles, como parte de uma investigação federal de tráfico sexual em andamento.

De acordo com autoridades da Segurança Interna falando ao Fox 11 de Los Angeles na segunda-feira, 25 de março, o ataque em Califórnia está ligado a uma investigação federal sobre tráfico sexual.

TMZ inicialmente deu a notícia, revelando que agentes federais da Segurança Interna estavam conduzindo buscas em ambos Diddyresidências. Embora as autoridades locais estejam envolvidas na operação, a Segurança Interna lidera os esforços.

Imagens de câmeras aéreas instaladas pela estação de notícias local Fox 11 capturaram a cena na residência de Diddy em Beverly Hills, mostrando vários agentes armados vestidos com equipamentos táticos entrando e saindo da propriedade. Ainda não está claro se Diddy esteve presente em qualquer uma de suas casas durante os ataques.

Este desenvolvimento surge em meio a alegações contínuas de agressão sexual contra o magnata da música. Em novembro de 2023, a ex-namorada de Diddy Cássia, também conhecido como Casandra Ventura, entrou com uma ação acusando-o de estupro, agressão e abuso físico repetido. A ação, obtida pela Us Weekly, detalhou um relacionamento tumultuado entre o casal, que namorou intermitentemente de 2007 a 2018.

Cassie declarou em um comunicado divulgado junto com o processo: “Depois de anos em silêncio e escuridão, estou finalmente pronta para contar minha história e falar em meu nome e em benefício de outras mulheres que enfrentam violência e abuso em seus relacionamentos. .”

Respondendo às alegações de Cassie, os representantes de Diddy negaram veementemente as acusações, afirmando que ela havia exigido US$ 30 milhões dele sob a ameaça de divulgar informações prejudiciais sobre o relacionamento deles. Eles caracterizaram seu processo como “mentiras infundadas e ultrajantes” destinadas a manchar a reputação de Diddy.

Desde o processo de Cassie, pelo menos mais quatro pessoas apresentaram acusações de agressão sexual contra Diddy. O acusador mais recente, Rodney “Lil Rod” Jones, entrou com uma ação judicial em 26 de fevereiro, alegando assédio sexual, drogas e ameaças de Diddy durante o tempo que passaram juntos de setembro de 2022 a novembro de 2023. Jones está pedindo US$ 30 milhões em indenização.

Em resposta às alegações de Jones, os representantes de Diddy rejeitaram-nas como “mentiras completas” e prometeram abordar as alegações em tribunal, comprometendo-se a tomar as medidas adequadas contra aqueles que as fizeram.