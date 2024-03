Iowa esmaga Colorado por trás do jogo incrível de Caitlin Clark, enquanto LSU e Angel Reese se aproximam

J.assim como tem sido durante toda a temporada e durante a maior parte de sua carreira universitária, Caitlin Clark foi extraordinário no sábado. A artilheira e craque do basquete universitário feminino fez exatamente isso contra Colorado no doce 16: marcar pontos e distribuir assistências.

Caitlin Clark proclama que o torneio feminino da NCAA é mais emocionante do que o masculino

Clark derramou 29 pontos em mais de 59% de arremessos do campo e montar companheiros de equipe com 15 centavos. Ela também contribuiu com seis rebotes, um roubo de bola e um bloqueio.

O Colorado nunca esteve realmente no jogo. Os Hawkeyes alcançaram uma vantagem de oito pontos no segundo quarto e uma vantagem de 13 pontos no intervalo.

Revanche Iowa x LSU confirmada na Elite Eight

Com os Buffaloes fora do caminho, todos os olhos estarão voltados para o próximo jogo de Iowa: um Elite Oito confronto contra LSU e Anjo Reese. Será uma revanche do ano passado Campeonato da NCAAem que os Tigers venceram os Hawkeyes de Clark por 17 pontos.

Iowa foi o favorito naquele jogo, e muito provavelmente será o favorito novamente neste, já que é o cabeça-de-chave da região. Reese foi nomeado MVP na disputa do título do ano passado, embora Clark tenha feito 30 pontos e oito assistências.

Iowa e LSU vão se enfrentar Segunda-feira, 1º de abril. O horário de início ainda não foi anunciado, embora todos estejam esperando um 19h horário do leste dos EUA começar.