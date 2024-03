Irlanda esperançosa que Lindsay Lohan impulsionará o turismo

Lindsay Lohan‘uma protagonista mais uma vez, e os irlandeses estão comemorando… porque esperam que seu novo filme seja o amuleto da sorte que precisam para impulsionar o turismo naquele país.

Um representante do Tourism Ireland – um braço oficial do governo irlandês – disse ao TMZ … sua equipe está super animada com o novo filme de Lohan, “Irish Wish”, que saiu em primeiro lugar na Netflix, e eles cruzaram os dedos que inspira as pessoas a viajar para a Ilha Esmeralda.

Disseram-nos que eles acham que sua terra natal parece magnífica no filme, e eles apreciam como os diretores adicionaram alguns locais icônicos – como Killruddery House e os Penhascos de Moher – ao filme.

A Tourism Ireland também está analisando o impacto que outros filmes e programas de TV tiveram no turismo do país. Eles observam o aumento que seu país vizinho, a Irlanda do Norte, teve depois que “Game of Thrones” foi filmado lá – e toneladas de pessoas aparentemente foram a Inis Mor e à Ilha Achill para ver as locações de “The Banshees of Inisherin”.

Apesar de suas esperanças… O Turismo da Irlanda nos disse que não sabem dizer se “Irish Wish” já causou impacto, mas esperam ver um em breve e sonham que o acesso fácil ao streaming do filme fará com que as pessoas continuem acompanhando para a ilha há muitos anos.

“Irish Wish” foi lançado no fim de semana passado na Netflix, alcançando mais de 1 milhão de famílias durante o fim de semana, de acordo com alguns relatórios – com desempenho ainda melhor do que seu filme de Natal, “Falling for Christmas”, de 2022, no streamer.

‘Falling’ marcou o primeiro grande papel de Lohan em um longa-metragem em anos, então parece que ela está totalmente de volta ao modo de fazer filmes – especialmente com projetos em execução, bem como “Irish Wish”.

Aliás… muitas pessoas podem estar assistindo “Irish Wish”, mas isso não significa que estejam adorando. O filme obteve decepcionantes 37% no Rotten Tomatoes.