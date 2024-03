Irmã de Kris Jenner, Karen Houghton, morta aos 65 anos

Kris Jennerirmã de, Karen Houghtonmorreu … TMZ aprendeu.

Fontes policiais nos disseram que Karen foi denunciada como falecida às autoridades do condado de San Diego na segunda-feira, em San Marcos, CA. As circunstâncias exatas de sua morte não são claras, mas fomos informados que as autoridades do condado estão atribuindo sua morte a causas naturais, por enquanto.

Karen era a única irmã de Kris – compartilhando pais MJ dar Robert Houghton – e nasceu três anos depois do famoso momager. Karen e Kris cresceram juntas em San Diego, vivendo predominantemente com MJ após seu divórcio do pai das meninas.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ que Kris está muito chateada com o falecimento de seu irmão – e também preocupada com a mãe e a sobrinha de Karen. Esta é a primeira perda de um filho de MJ, então obviamente é devastador. Disseram-nos que a família em geral está se unindo.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Kris também abordou a morte de Karen nas redes sociais, com uma doce homenagem que tocou na história e no relacionamento deles… lembrando-se de Karen com carinho.

Apesar da vida muito pública dos Kardashians, Karen não desempenhou um papel importante em sua fama nos reality shows… já que as irmãs tiveram um relacionamento um tanto complicado ao longo dos anos.

Karen tornou públicos seus problemas em 2014, alegando em uma entrevista que Kris havia mudado desde que disparou para o status de lista A. Ela também opinou de forma infame sobre o divórcio de Kris do atleta olímpico Caitlyn Jenner … aparentemente apoiando seu ex-sogro.

Então, em 2016, Karen ganhou as manchetes por passar por um facelift de cinco horas para se parecer mais com a matriarca Kardashian-Jenner – no final das contas, satisfeita com os resultados, na época.

Uma trégua familiar parecia ter sido confirmada em 2019 – quando Karen e Kris posaram para uma foto com sua mãe MJ e suas respectivas filhas, Natalie Zettel dar Kylie Jennerna hora do Natal.

No entanto, Karen não foi vista com a família nos últimos anos, tendo se mantido discreta e longe dos holofotes. Ela trabalhou como enfermeira em meio período e autora antes de sua morte.

Karen deixa sua filha – a quem ela acolheu com seu ex-marido Marcos Zettel – mãe, irmã e várias sobrinhas e um sobrinho. Ela tinha 65 anos.