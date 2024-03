Isenções fiscais 2024: como funcionam e como você pode aproveitá-las?

Isenções fiscais são disposições do código tributário que permitem a exclusão de certas receitas, despesas ou transações dos cálculos tributáveis. Essas isenções podem reduzir o valor da tributação, diminuindo, em última análise, a responsabilidade fiscal do contribuinte. Veja como você pode maximizá-las para si mesmo.

Exemplos comuns incluem isenções para dependentes, contribuições de caridade e certos tipos de renda, como juros de títulos municipais. O tipo mais comum é a dedução padrão federal.

Também operando em nível estadual e local, as isenções servem a diversos propósitos, como encorajar comportamentos como doações de caridade ou apoiar indústrias específicas.

No entanto, políticas de isenção fiscal também podem ser controversos, pois podem favorecer determinados grupos ou atividades em detrimento de outros, levando a debates sobre a justiça e a equidade na tributação e, como resultado, são comumente utilizados como ferramentas políticas perto das eleições

Quantas isenções devo reivindicar?

As isenções de pessoas físicas e dependentes não são mais utilizadas nas declarações fiscais federais, tendo sido suspensas no ano fiscal de 2018 pela Receita Federal. Mas para devoluções anteriores a este ano, uma isenção de imposto pessoal pode ser reivindicada para si.

É um valor fixo que geralmente aumenta a cada ano e reduz o lucro tributável da mesma forma que uma dedução, mas com menos restrições. Se casado, você e seu cônjuge podem reivindicar.

A isenção de dependentes, da mesma forma para formulários apenas antes de 2018, permite isenções para a quantidade de pessoas que precisam de você para viver. Geralmente são crianças menores de 19 anos que moram com você há mais de meio ano sem apoio financeiro próprio. Outros parentes podem se qualificar.

As organizações isentas de impostos devem satisfazer todos os requisitos do IRS. O principal requisito geralmente é não ter fins lucrativos (não estar lá para ganhar dinheiro) e fornecer serviços valiosos à comunidade, como instituições de caridade.

Isso lhes permitirá contornar o imposto de renda federal, embora deva manter registros precisos. As doações para essas organizações geralmente permitem que uma contribuição de caridade seja reivindicada no retorno, se as deduções forem discriminadas.

Uma dedução detalhada serve como alternativa à dedução padrão, permitindo aos contribuintes escolher uma ou outra, mas não ambas. As regulamentações fiscais permitem que despesas específicas sejam subtraídas da receita do contribuinte. Caso o contribuinte acumule um número suficiente destas despesas dedutíveis, optar por discriminar as suas deduções pode revelar-se mais vantajoso do que fazer a dedução padrão.

Os proprietários podem receber isenções de impostos imobiliários cobrados pelos governos estaduais e locais. Estas isenções visam incentivar ou salvaguardar determinados proprietários, reduzindo a carga fiscal sobre as suas propriedades.