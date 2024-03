Islam Makhachev responde a Dustin Poirier: ‘Se você pudesse vencer alguém, estaria segurando este cinturão’

Islam Makhachev acolhe com satisfação uma briga com Dustin Poirier, mas isso não significa que “O Diamante” possa dizer o que quiser.

Em entrevista recente, Poirier respondeu ao campeão dos leves mencionando Poirier como possibilidade para sua próxima defesa de título, dizendo que é a única luta que lhe interessa no momento. Ao se apresentar como um desafiante, Poirier acrescentou: “Fiz mais no esporte do MMA do que ele. Já estou aqui há muito tempo. Eu estava fazendo isso antes de ser legal e ainda estou aqui – ainda aqui fazendo isso no mais alto nível. Posso vencer qualquer um no mundo e espero que ele seja o próximo.”

Makhachev em breve respondeu nas redes sociais, escrevendo: “Dustin, se você pudesse vencer alguém, você estaria segurando esse cinturão agora, não eu”.

Com 25-1, poucos foram capazes de dizer que conseguiram levar a melhor sobre Makhachev, com sua única derrota por nocaute nas mãos de Adriano Martins em outubro de 2015. Ele dominou Charles Oliveira para capturar o título dos leves no UFC 280 e o defendeu com sucesso duas vezes em vitórias consecutivas sobre o então rei dos penas Alexander Volkanovski.

A lista de realizações de Poirier é impressionante por si só. O nativo da Louisiana derrubou adversários tanto no peso pena quanto no peso leve, ganhando o título provisório dos leves em abril de 2019 e desafiando duas vezes o campeonato indiscutível até 155 libras. Seu recorde no UFC é de 22-7 (1 no-contest), com vários prêmios de Luta da Noite e finalizações de destaque durante esse período.

Recentemente, ele aumentou seu legado com um nocaute no segundo round sobre Benoit Saint Denis no UFC 299, o que pode prepará-lo para desafiar Makhachev em um evento neste verão.