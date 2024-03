‘Isso foi para o boxe’: Lutadores reagem ao nocaute de Anthony Joshua sobre Francis Ngannou

A transição de conto de fadas de Francis Ngannou para o boxe rapidamente se transformou em um território de pesadelo contra Anthony Joshua.

Joshua derrubou Ngannou três vezes, derrubando o ex-campeão peso pesado do UFC de vez aos 2:38 do segundo round. A derrota por nocaute foi uma correção de rumo brutal para Ngannou depois de percorrer distância com o campeão peso pesado Tyson Fury em sua estreia profissional.

Desta vez, Ngannou recebeu um alerta sobre o perigo do boxe na elite dos pesos pesados. Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre a luta principal Francis Ngannou x Anthony Joshua na sexta-feira na Arábia Saudita.

AGORA ISSO FOI PARA O BOXE ‼️ -ShowtimeShawn Porter (@ShowtimeShawnP) 9 de março de 2024

Que este seja UM GRANDE AVISO aos lutadores de MMA!! Pare de vir para o boxe, isso só vai piorar. É mais ainda se formos apenas ao seu esporte! SOBRE! UM SOCO. Enviando orações de cura para FRANCIS! Sua bravura e coragem devem ser louváveis. PARABÉNS Antônio Josué. https://t.co/D5TMyUGqcQ -RYAN GARCIA (@RyanGarcia) 9 de março de 2024

Foi uma pena ver isso. Droga. -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 9 de março de 2024

Ainda é o Mufucka mais malvado do planeta – KAMARU USMAN (@USMAN84kg) 9 de março de 2024

A maldição de Drake continua – Paige VanZant (@paigevanzant) 9 de março de 2024

Puta merda, isso foi desagradável -Demetrious Johnson (@MightyMouse) 9 de março de 2024

Anthony Joshua bate tão forte -Adrian Yanez (@yanezmma) 9 de março de 2024

Cara… que performance incrível. Jogo limpo. Níveis com certeza. -Dan Hardy (@danhardymma) 9 de março de 2024

OHHHH MERDA ANTHONY JOSHUA!!!!!! -Le’Veon Bell (@LeVeonBell) 9 de março de 2024

Boooom, que tiro – George “Ferocious” Kambosos Jr (@georgekambosos) 9 de março de 2024