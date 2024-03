‘Isso não é bom’: profissionais reagem à derrota de Manon Fiorot sobre Erin Blanchfield no UFC Atlantic City

Manon Fiorot pode ter competido em sua primeira luta como atração principal do UFC, mas ela parecia muito confortável sob as luzes brilhantes, apresentando uma atuação unilateral contra Erin Blanchfield em uma provável eliminação de título no UFC Atlantic City.

Fora uma tentativa de guilhotina de Blanchfield no primeiro round, foi tudo Fiorot nos mais de 20 minutos finais, quando ela conquistou uma vitória por decisão unânime sobre seu oponente. Fiorot apresentou excelente luta livre e defesa de quedas e, embora Blanchfield tenha conseguido ter momentos em pé, ela simplesmente não foi páreo para Fiorot, de 34 anos, que agora melhora para 7-0 dentro do octógono e pode ter dado um soco nela bilhete para uma disputa pelo título de 125 libras no processo.

Blanchfield sofre sua primeira derrota no octógono e a segunda derrota total como profissional.

Veja como os lutadores do UFC reagiram à vitória de Fiorot sobre Blanchfield na luta principal para encerrar o show na volta do UFC a Atlantic City.

Grande vitória para Fiorot.. abordagem paciente e metódica que se espera dela – contra-ataque e controle de alcance no ponto.. Blanchfield teve alguns momentos de atraso nas lutas, mas no final não foi o suficiente. Fiorot é o candidato número 1 agora #UFCAtlanticCity -Megan Anderson (@MeganAnderson) 31 de março de 2024

Cara. Se você alguma vez tiver um ponto em uma luta onde seu corner está dizendo Uhhhh, como se não tivesse certeza do que dizer… Isso não é bom. #UFCAtlanticCity – Will Brooks (@ILLxWillBrooks) 31 de março de 2024

Grasso e Shevchenko passariam por essas duas mulheres com facilidade. Nenhum dos dois seria competitivo, infelizmente #UFCAtlanticCity -Damien Brown (@beatdown155) 31 de março de 2024

Blanchfield precisa configurar seus combos se quiser fechar o alcance de Fiorot ou apenas se comprometer com a blitz, sabendo que terá que dar alguns golpes para dominar Manon e entrar por dentro. #UFCAtlanticCity -Megan Anderson (@MeganAnderson) 31 de março de 2024