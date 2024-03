Ivanka Trump surpreende em trajes indianos e exibe abdominais tonificados em luxuosas festividades pré-casamento

Fex-primeira filha Ivanka Trump mais uma vez provou suas proezas na moda, chamando a atenção nas extravagantes celebrações pré-casamento de Anant Ambani e Comerciante Radhika na Índia.

O caso de três dias testemunhado Ivanka exibindo seu estilo impecável em uma série de conjuntos indianos deslumbrantes, homenageando a cultura vibrante do país.

Ivanka as escolhas de moda foram simplesmente de tirar o fôlego, enquanto ela fazia a transição sem esforço entre os tradicionais sarees indianos e os lehenga cholis contemporâneos, todos desenhados pelo renomado Manish Malhotra. No entanto, foi seu ousado lehenga choli branco de duas peças que realmente roubou a cena, revelando seu abdômen tonificado e cativando a atenção dos espectadores.

Ivanka compartilhou as festividades em sua conta do Instagram

Acompanhada do marido Jared Kushner e filha Arabela Rosa, Ivanka irradiava elegância e graça ao abraçar as festividades com equilíbrio e charme. Seus trajes intrincados, adornados com tons de lantejoulas douradas e prateadas, exalavam sofisticação real, refletindo seu gosto e estilo impecáveis.

Compartilhando vislumbres de seus looks encantadores Instagram, Ivanka recebeu uma onda de admiração de seus milhões de seguidores, com muitos elogiando sua beleza e seu senso de moda impecável. Os comentários inundaram-na, aplaudindo-a pela sua aparência deslumbrante e expressando admiração pela sua escolha de traje.

Ela também recapitulou seus momentos de fevereiro

O luxuoso evento marcou outro momento memorável para o Presidente Donald Trump’s filha, que recentemente comemorou o final de fevereiro com uma recapitulação sincera de momentos íntimos em família. De impressionantes selfies no espelho a fotos adoráveis ​​com seus filhos, Ivanka Instagram feed oferece um vislumbre de sua vida de luxo e amor.

Enquanto ela continua a cativar o público com seu charme e elegância inegáveis, Ivanka Trump prova que ela não é apenas uma figura proeminente no mundo da política, mas também uma ícone da moda por direito próprio.

A cada aparição pública, ela reafirma seu status de sensação de estilodeixando uma impressão duradoura em todos os que têm o prazer de testemunhar a sua graça e beleza.